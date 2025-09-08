UWallet تعزز الشمول المالي والرقمي كشريك استراتيجي في أول معرض تعليمي لـ “ماينكرافت” بالأردن

وطنا اليوم:في إطار التزام الشركة بدعم الابتكار والتعليم والشمول المالي في المملكة ،أعلنت UWallet ، عن رعايتها للمعرض التعليمي الأول للعبة “ماينكرافت” في الأردن ،والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وذلك ضمن برامج مشروع الشباب و التكنولوجيا و الوظائف.

وخلال فعاليات المعرض ،تم تكريم (15) معلماً و(48) طالباً من المشاركين المتميزين في البطولة ،والتي شهدت مشاركة (12) فريقاً من طلبة المدارس الحكومية. وقد فاز ثلاثة فرق بالمراكز الأولى، فيما حصل فريق رابع على جائزة خاصة بتصويت الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج “ماينكرافت” التعليمي المنفَّذ في (146) مدرسة حكومية بمختلف أنحاء المملكة، والذي استفاد منه أكثر من (3000) طالب وطالبة إلى جانب (183) معلماً ومعلمة تلقوا تدريباً متخصصاً على توظيف المنصة في التعليم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة “ميس الورد” الشريك المعتمد من مايكروسوفت، ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ UWallet الدكتور علاء نشيوات عن اعتزازه برعاية هذه البطولة النوعية التي تجمع بين التعليم والابتكار والرياضات الإلكترونية، مؤكداً أن تكريم المعلمين والطلاب يعكس التزام الشركة بدعم التعليم وتعزيز الشمول المالي والرقمي. وقال: “نفخر برعاية هذه المبادرة التي تمكّن الأجيال الشابة من الوصول إلى أدوات المستقبل، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للابتكار و المشاركة في الاقتصاد الرقمي. إن دعم الشباب والمعلمين استثمار استراتيجي في مستقبل الأردن، وسنواصل إطلاق المبادرات التي تساهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن من التكنولوجيا الحديثة.”

وفي ختام المعرض، تم تكريم الدكتور نشيوات تقديراً لدور UWallet الحيوي في إنجاح الفعالية ورعايتها، ولمساهمتها البارزة في ترسيخ مفاهيم الابتكار والشمول المالي في المجتمع الأردني. بما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي يسهم في تمكين الأجيال الصاعدة وربطها بالأدوات التكنولوجية والمالية العصرية.

تجدر الإشارة الى أن UWallet تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تسهل حياة المستخدمين وتجعل معاملاتهم المالية أسرع وأكثر كفاءة، بما في ذلك دفع الفواتير، وشراء القسائم الإلكترونية، وإصدار البطاقات الافتراضية. مستهدفةً مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسهم الطلاب والمعلمون والشباب المهتم بالتكنولوجيا.