بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

ضبط اعتداءات مائية في الزرقاء تزود 50 منزلًا بشكل غير قانوني

39 ثانية ago
ضبط اعتداءات مائية في الزرقاء تزود 50 منزلًا بشكل غير قانوني

وطنا اليوم:نفذت كوادر شركة مياهنا / الزرقاء الاثنين، حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية والفرعية في عدة مناطق في محافظة الزرقاء.
وقالت وزارة المياه في بيان صحفي، إن الاعتداءات تمثلت بتمديد وصلات فرعية باقطار واطوال مختلفة تم تمديدها بطريقة مخالفة لتزويد العقارات ضمن هذه المواقع و تم فصل الاعتداءات.
وأضافت الوزارة أن الاعتداءات كانت تزود أكثر من 50 منزل غير مخدومة بعدادات مياه واشتراكات مفصوله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:06

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

14:04

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور مياس الريماوي نائبًا لرئيس جامعة البترا للشؤون الأكاديمية

14:03

الأردن وإسرائيل: علاقة على حد السيف

14:00

عبد المنعم الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي

13:57

رفض عربي وإسلامي لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين

13:54

المومني: الأردن يرسّخ شراكات استراتيجية لمواجهة الإرهاب فكريا وإعلاميا وعسكريا

12:59

الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة

12:54

توجه حكومي جاد لدراسة حظر منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس

12:44

لقاء لبحث فرص الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عُمان والأردن

12:31

الأسواق الحرة الأردنية تدعم البطولة العربية الثالثة للصيد في العقبة

12:18

التكتلات الاقتصادية كأداة لمواجهة أحادية القطبية الأميركية

12:16

وزارتا البيئة والشباب تبحثان تعزيز التعاون المشترك

وفيات
وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025