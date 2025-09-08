ضبط اعتداءات مائية في الزرقاء تزود 50 منزلًا بشكل غير قانوني

وطنا اليوم:نفذت كوادر شركة مياهنا / الزرقاء الاثنين، حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية والفرعية في عدة مناطق في محافظة الزرقاء.

وقالت وزارة المياه في بيان صحفي، إن الاعتداءات تمثلت بتمديد وصلات فرعية باقطار واطوال مختلفة تم تمديدها بطريقة مخالفة لتزويد العقارات ضمن هذه المواقع و تم فصل الاعتداءات.

وأضافت الوزارة أن الاعتداءات كانت تزود أكثر من 50 منزل غير مخدومة بعدادات مياه واشتراكات مفصوله.