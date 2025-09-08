تجديد تعيين الأستاذ الدكتور مياس الريماوي نائبًا لرئيس جامعة البترا للشؤون الأكاديمية

وطنا اليوم:وافق مجلس أمناء جامعة البترا، في جلسته رقم (9/2025) التي عقدت برئاسة معالي الدكتور غازي الزبن، على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور مياس الريماوي نائبًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وذلك بناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم.

يُعدّ الدكتور الريماوي أستاذًا في الصيدلة والتكنولوجيا الدوائية، وصاحب مسيرة علمية وبحثية متميزة، حيث يُعدّ من الروّاد في مجالات الصيدلة، النانو تكنولوجيا، وأنظمة توصيل الدواء.

أبرز إنجازاته العلمية والمهنية:

• باحث ومخترع رائد يتمتع بخبرة واسعة في التكنولوجيا الدوائية، النانو تكنولوجيا، وأنظمة توصيل الدواء.

• حاصل على أكثر من (80) براءة اختراع دولية، ونشر أكثر من (120) بحثًا علميًا.

• شغل منصب مستشار لعدد من الشركات الصيدلانية داخل الأردن وخارجها.

• شغل منصب مدير وحدة النانو تكنولوجيا وأنظمة توصيل الدواء، ومتخصص في تطوير المنتجات الدوائية والغذائية ومستحضرات التجميل.

• حاصل على جوائز وطنية وإقليمية وعالمية مرموقة، أبرزها وسام الملك عبد الله الثاني ووسام الويبو للمخترعين.

أبرز المشاريع والمنتجات التجارية:

• تطوير شوكولاتة معززة بخلاصة ورق الزيتون بالإضافة إلى شوكولاته مدعمة بالفيتامينات والمعادن، لتعزيز الصحة العامة، بالتعاون مع شركة الزيتونة.

• انتاج مطهّر فموي سائل خالٍ من المواد الكيميائية الصناعية.

• تطوير أغذية وظيفية مبتكرة للمساعدة في علاج السمنة.

• ابتكار جسيمات نانوية محمَّلة بالكركمين وفيتامين سي للتطبيقات الجلدية.

• تطوير مكملات الحديد باستخدام ناقلات نانوية لتجاوز مشاكل الجهاز الهضمي.

• تطوير أنسولين فموي.

أبرز الجوائز:

• وسام الملك عبد الله الثاني للاختراع (2022).

• وسام الويبو للمخترعين – سويسرا (2019).

• جائزة التميّز العلمي من سمو الأمير الحسن بن طلال – الأردن (2018).

• جائزة الباحث العربي المتميز – اتحاد الجامعات العربية (2016).