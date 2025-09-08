وطنا اليوم:كشفت مصادر اليوم الإثنين، عن وجود توجه حكومي جاد لدراسة حظر منصة الألعاب الشهيرة “روبلوكس” (Roblox) في الأردن. ويأتي هذا التوجه مدفوعاً بمخاوف متزايدة حول تأثيراتها السلبية والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون الذين يشكلون الشريحة الأكبر من مستخدميها في المملكة.

تستمد “روبلوكس” شعبيتها من كونها منصة عالم مفتوح تتيح للمستخدمين إنشاء عوالمهم وألعابهم الخاصة. ورغم أن هذه الميزة هي سر جاذبيتها، إلا أنها أيضاً مصدر القلق الرئيسي للجهات الرقابية. وتتلخص المخاطر المحتملة في ثلاث نقاط أساسية:

المحتوى غير الخاضع للرقابة: طبيعة المنصة القائمة على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون تجعل من الصعب السيطرة على جودة ونوعية المواد التي قد يتعرض لها الأطفال.

التواصل مع الغرباء: تتيح اللعبة قنوات تواصل مفتوحة بين اللاعبين، مما قد يعرض القاصرين لخطر التواصل مع غرباء مجهولي النوايا.

الاستغلال المالي: قد يتعرض الأطفال لضغوط نفسية أو عمليات احتيال لدفعهم لشراء عناصر داخل اللعبة أو الكشف عن معلومات مالية.

تحركات إقليمية تسبق القرار الأردني المحتمل

ويأتي هذا النقاش في الأردن في ظل تحركات إقليمية مشابهة، حيث قامت عدة دول عربية خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات لحظر اللعبة بشكل كامل أو تقييد بعض مزاياها الخطرة، وهو ما يسلط الضوء على تنامي الوعي الحكومي بضرورة إعادة تقييم البيئات الرقمية التي يتفاعل معها الأطفال.

لا قرار رسمي بعد.. والملف قيد الدراسة

وأكدت المصادر أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من الجهات المعنية، مثل هيئة الإعلام أو وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. إلا أن النقاشات الدائرة داخل الأروقة الحكومية تعكس اهتماماً جدياً بملف سلامة الأطفال على الإنترنت. ومن المتوقع أن تتضمن أي خطوات مستقبلية تنسيقاً بين مختلف الجهات لدراسة الأبعاد التقنية والقانونية لتطبيق أي حظر محتمل، بهدف توفير حماية أفضل للفضاء الرقمي في الأردن.