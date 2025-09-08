إدارة الترخيص : بيع 3 آلاف رقم مميز للوحات المركبات بالترميز (1)

وطنا اليوم:كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، عن بيع 3 آلاف رقم للوحات المركبات التي تحمل الترميز (1)، وذلك منذ طرح الأرقام المميزة والمخصصة للبيع المباشر حصريًا على موقع إدارة الترخيص في 10 آب الماضي.

وقال القرعان الاثنين، إنه لا يوجد بيع أرقام وجاهي من خلال إدارة الترخيص وأقسامها، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة للشراء متاحة من خلال البوابة الإلكترونية.

وأضاف القرعان أن أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان أصبحت متاحة للمواطنين كلوحات خاصة، كونها من مخزون إدارة الترخيص.

وبيّن أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، فيما ستُباع الأرقام المميزة الأخرى عبر قنوات البيع المباشر المعتمدة، مبينًا أن ريع بيع هذه الأرقام سيُخصَّص لصندوق دعم الطالب وفقًا لقرار الحكومة.

وأوضح أن البوابة الإلكترونية لبيع الأرقام المميزة متاحة أمام الأردنيين والمقيمين والشركات من داخل الأردن وخارجه.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا تعديل نظام لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية.

وبموجب التَّعديل، ستحمل لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية حروفا واضحة تدل على الجهة التي تتبع لها المركبة وعلى النحو الآتي: رئيس الوزراء والوزراء الرمز PM، مجلس الأعيان SN، ومجلس النواب PR، والمجلس القضائي JC، والجهات الحكومية GV، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية AQ، والهيئات الدبلوماسية CD، والإدخال المؤقت TM.

مجلس الوزراء، قرر تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتبارا من الفصل الدّراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساسا والتي قامت الحكومة بزيادتها بنسبة 50% في موازنة العام الحالي لتصل إلى 30 مليون دينار.

وسيتيح قرار تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي توسيع شريحة الطلبة الجامعيين المستفيدين من الصندوق.

استبدال الترميز الرقمي بالحروف يزيد الوضوح والشفافية، ويسهم في تعزيز الرقابة والتتبع على المركبات الحكومية، علما بأن نظام الحروف معمول به في العديد من دول العالم ويعدّ من الممارسات الفضلى عالميَّا.