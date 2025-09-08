قصف إسرائيلي مكثف على أحياء غزة وتدمير 50 مبنى بيوم واحد

وطنا اليوم:واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على أحياء مدينة غزة، اليوم الاثنين، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، بعدما أحصى الدفاع المدني تدمير أكثر من 50 مبنى أمس الأحد، في حين استشهد مزيد من الأطفال جراء المجاعة المستمرة في القطاع الفلسطيني.

ووثقت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 21 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 14 في مدينة غزة.

وأفاد مصدر بمجمع الشفاء الطبي باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة فجر اليوم.

وأعلنت خدمات الإسعاف والطوارئ إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف جوي على منزل في منطقة اليرموك بالمدينة.

كما جدد الجيش الإسرائيلي قصفه لمقر نادي الجزيرة الرياضي الذي يؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 15 شخصا بينهم أطفال.

من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قصفا مكثفا استهدف حيي النصر والشيخ رضوان في المدينة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تدمير مربعات سكنية كاملة في مدينة غزة ويستهدف ما تبقى من أبراج ومبان متعددة الطوابق تمهيدا لاجتياح المدينة واحتلالها في إطار ما يسميه عملية “عربات جدعون 2″.

تدمير عشرات المباني

وأحصى الدفاع المدني في قطاع غزة تدمير أكثر من 50 بناية بشكل كلي، أمس الأحد، في حين تضررت 100 بناية بشكل جزئي، من بينها مبان مرتفعة تؤوي آلاف المواطنين.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الجيش الإسرائيلي “يتعمد استهداف البنايات المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، مما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة جراء قصف المباني المجاورة لها”.

وأشار إلى أن القصف شمل أيضا “ما تبقى من المساجد والملاعب في مدينة غزة”. وأوضح أن الاحتلال يتعمد القصف بهذه الطريقة لتعزيز سياسة التهجير القسري.

وقصفت إسرائيل أمس بناية الرؤيا السكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وأدى القصف إلى تدمير البناية وعدد كبير من خيام النازحين المحيطة به وتشريد عشرات العائلات.

ووثق مقطع فيديو تفجير مئذنة مسجد في دير البلح وسط قطاع غزة بمسيّرة إسرائيلية.

شهداء المجاعة

من ناحية أخرى، أعلن مجمع ناصر الطبي، صباح اليوم، استشهاد طفلين من سكان جنوب قطاع غزة نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

وكانت وزارة الصحة في القطاع قد أعلنت أمس استشهاد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء المجاعة إلى 387 شهيدا من بينهم 138 طفلا.

وتؤكد منظمات دولية أن الأوضاع في القطاع لم تتغير منذ إعلان الأمم المتحدة رسميا انتشار المجاعة في محافظة غزة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد. وخلّفت الإبادة أكثر من 64 ألف شهيد و162 ألف مصاب.