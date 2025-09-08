برامج كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية

وطنا اليوم:حصلت تخصصات علم الحاسوب،و هندسة البرمجيات، وأمن المعلومات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا على شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية الصادرة عن مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وبذلك تكون تخصصات علم الحاسوب، وأمن المعلومات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي أول برامج على مستوى الجامعات الأردنية تنال هذا الاعتماد، فيما يعد تخصص هندسة البرمجيات ثاني برنامج يحقق هذا الإنجاز.

وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، أسرة الكلية بهذا التميز، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون وجهود جماعية بذلها أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة. وأوضح أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي تحققها الجامعة، ويعكس التزامها الدائم بتطوير الأداء الأكاديمي وتطبيق أعلى معايير الجودة. كما أشار إلى أن حصول هذه التخصصات على الاعتماد الأردني إلى جانب الاعتمادات الدولية يعزز مكانة الجامعة، ويزيد ثقة المجتمع والطلبة بمخرجاتها التعليمية، داعيًا جميع كليات الجامعة إلى السعي للحصول على أرفع الاعتمادات محليًا وعالميًا.

من جانبه، أعرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، الأستاذ الدكتور وائل هادي، عن فخره بهذا الإنجاز، موجهًا التهنئة إلى أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة، معتبرًا إياه شهادة رفيعة المستوى تؤكد ريادة الكلية وتميز برامجها. وأضاف أن الكلية تتميز كذلك بحصولها على اعتمادات دولية مرموقة؛ إذ نال برنامجا علم الحاسوب وأمن المعلومات الاعتماد الأمريكي (ABET)، بينما حصل برنامج هندسة البرمجيات على الاعتماد البريطاني (IET)، ووصل برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي إلى المراحل النهائية من إجراءات الاعتماد الأمريكي (ABET).

وأشار هادي إلى حرص الكلية على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتحديث خططها الدراسية بشكل دوري لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى اعتماد مقرراتها على مراجع دولية متخصصة، مما يمنح طلبتها فرص الحصول على شهادات مهنية مرموقة تعزز من تنافسيتهم محليًا ودوليًا.