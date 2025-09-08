مقتل 4 مستوطنين وإصابة 15 في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار وقع اليوم الاثنين داخل محطة حافلات مركزية في القدس المحتلة.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن بين المصابين 7 جروحهم خطيرة.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قال إن هناك 6 مصابين بجروح حرجة و3 بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار شمال القدس.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن حالة 5 من المصابين حرجة وحالة 5 آخرين خطيرة.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها “قضت” على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قوات كبيرة توجهت إلى موقع العملية، وتم إغلاق مداخل مدينة القدس عقب العملية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة تفحص جسما مشبوها عثر عليه في موقع إطلاق النار.

من جهتها، قالت مصادر إن الشرطة الإسرائيلية وعناصر أمن أطلقوا النار على شخصين في راموت.

وفي تفاصيل العملية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن معظم القتلى والجرحى في إطلاق النار بالقدس استهدفوا في محطة حافلات.

وقبيل ذلك، نقلت الإذاعة عن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أن التحقيق يشير إلى أن منفذي الهجوم صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وقالت الإذاعة إن اجتماعا يعقد بين قادة في الجيش والشرطة لتقييم الوضع بعد إطلاق النار في القدس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشرطة تشتبه بأن منفذي هجوم القدس قدما من الضفة الغربية.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذي عملية القدس وصلا من إحدى قرى رام الله.