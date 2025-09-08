بنك القاهرة عمان
الأمن يضبط مركبتين تسيران بسرعات جنونية

8 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:قال الملازم ثانٍ ليث فريحات من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تدهور على طريق المئوية باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتان، وإعاقة للمسرب الأيسر.
وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 90 – 197 كم/ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء، إضافة إلى مركبة أخرى تسير بسرعة 90 – 177 كم/ساعة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.
من جانبه، قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير، إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث بسبب عدم الالتزام بقواعد السير، والقيادة بشكل قريب جدًا من السيارات الأخرى، لافتًا إلى أن عدم ترك مسافة كافية بين السيارات يعتبر من أبرز أسباب الحوادث


