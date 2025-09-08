بنك القاهرة عمان
كاتس: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة

8 سبتمبر 2025
كاتس: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة

وطنا اليوم:هدد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، متوعدًا بما وصفه بـ”عاصفة هائلة” ستضرب سماء القطاع.
وقال كاتس في تصريحات صحفية: “عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة، وسترتجف الأبراج”، مؤكداً أن جيش الاحتلال يواصل خططه الميدانية ويستعد لتوسيع العملية العسكرية بهدف “حسم غزة”.
وأضاف وزير حرب الاحتلال: “هذا تحذير أخير لحماس في غزة والخارج، عليهم إطلاق سراح المحتجزين وإلقاء السلاح فورًا، وإلا فإن غزة ستدمر وسيبادون بالكامل”، على حد قوله.
وتأتي تهديدات كاتس في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال غاراته الجوية المكثفة على أحياء متعددة من مدينة غزة، وسط مؤشرات على نية توسيع الهجوم البري والجوي خلال الساعات المقبلة.


