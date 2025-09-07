وزير الخارجية المصري: القاهرة ستزيل الحواجز الأمنية أمام السفارات الأجنبية

وطنا اليوم:أعلن بدر عبد العاطي وزير خارجية مصر أن بلاده قررت إزالة جميع الحواجز وفتح الطرق أمام كافة مقار السفارات الأجنبية في مصر.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن عبد العاطي خلال مشاركته في الندوة الأولى لبرنامج “صالون ماسبيرو الثقافي” في الهيئة الوطنية للإعلام قوله: “قولا واحدا ستزال جميع الحواجز وتفتح الطرق أمام جميع السفارات الأجنبية في مصر لتسهيل حركة السيارات والمارة”.

ويأتي تصريح الوزير المصري بعد أيام من توترات شهدتها العلاقة بن مصر وبريطانيا بسبب إزالة الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية في القاهرة الأسبوع الماضي، ورد الفعل البريطاني السريع باغلاق مبنى السفارة.

وأوضحت السفارة البريطانية أن السلطات المصرية أزالت الحواجز الأمنية خارج مقرها في القاهرة، موضحة أنه سيتم إغلاق مبنى السفارة الرئيسي ريثما تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات.

وبعدها بيومين عادت السفارة وأصدرت بيانا أخر قالت فيه إنه وبعد التفاعل مع السلطات المصرية، تم تحديث نصائح السفر الخاصة، مؤكدة أن السفارة لا تزال مفتوحة وتستمر في تقديم مجموعة كاملة من الخدمات.

يشار إلى وزير الخارجية المصري كان أكد أن مصر تملك حق الرد والمعاملة بالمثل على الدول التي تقاعست عن توفير الحماية للسفارات المصرية وفقاً لاتفاقية فيينا، وذلك بعد اعتداءات تعرضت لها السفارة المصرية في لندن