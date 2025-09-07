6 قتلى بينهم 4 عناصر أمن بنزاع عشائري في العراق

وطنا اليوم:قُتل 6 أشخاص بينهم 4 عناصر أمن في نزاع عشائري في بغداد، وفق ما قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد.

ولم تحدد السلطات سبب النزاع الذي وقع مساء أمس السبت، لكن مسؤولا أمنيا طلب عدم الكشف عن هويته قال إن عشيرتين تشاجرتا على خلفية زيادة تعرفة مولد كهرباء.

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري -في بيان- عن “استشهاد 4 من أبطال الشرطة الاتحادية هم ضابطان ومنتسبان”، بالإضافة إلى “إصابة 9” عناصر آخرين خلال فض نزاع عشائري في منطقة السعادة شرق العاصمة العراقية.

وفي حصيلة سابقة، تحدثت وزارة الداخلية عن مقتل ضابطين وإصابة 5 عناصر أمن آخرين بجروح متفاوتة.

وارتفعت الحصيلة بعدما توفي عنصران أمنيان متأثرين بجروحهما، حسب ما قال مسؤول أمني.

هجوم مسلح

وبحسب وزارة الداخلية، فقد رد عناصر الأمن على “هجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع”، في عملية أسفرت عن “مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة 5 آخرين”.

وأفاد مسؤول أمني ثان بأنه تم توقيف 14 شخصا على خلفية هذه العملية.

وأكدت الوزارة أن “الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة”.

وشهد العراق على مدى عقود حروبا وعنفا طائفيا ومعارك، بينها الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد بين 2014 و2017.

وخلّفت هذه النزاعات مئات الآلاف من القتلى، وانتشرت على مدى سنين أسلحة خفيفة وثقيلة في البلد الذي يشهد اليوم استقرارا نسبيا لكن لا تزال تكثر فيه الصراعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية.