العبادي: الدراما الأردنية بحاجة إلى قرار سياسي لتعود إلى الشاشات

وطنا اليوم:وجهت نقابة الفنانين الأردنيين، ما أسمته “صرخة” للمسؤولين وأصحاب القرار، بضرورة إنقاذ أوضاع الفنانين الأردنيين، من خلال إطلاق إنتاج درامي جديد، بينما طالب نقيب الفنانين محمد العبادي بقرار سياسي للنهوض بالدراما الأردنية.

وقال العبادي، الأحد، إن إصدار مجموعة من الفنانين بيانا يطالبون فيه بإنقاذ الفنان الأردني، يأتي لما يمرون به من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا إلى أن مصدري للبيان فئة محترفة ليس لها إلا الفن مصدرا للرزق.

وأكد العبادي أهمية الدراما وتأثيرها في الوعي الجمعي وتأثيرها في الذائقة الأردنية العامة وترجمة خطاب الدولة.

وقال إن ما يجري من شح للأعمال الدرامية؛ هو ظلم للدراما الأردنية وهي مشكلة قديمة تتجدد، موضحا أن النقابة تلقت وعودا من رئيس الوزراء لم تنفذ بعد.

وتابع نقيب الفنانين قائلا “نقرع جرس الإنذار.. من الضروري وجود إنتاج درامي.. نحتاج لقرار سياسي لإعادة الدراما على الشاشة الأردنية”.

وأوضح العبادي مؤكدا ضرورة توثيق تاريخ الأردن الحديث وهموم الأردنيين دراميا من خلال أعمال فنية، مطالبا بضرورة إقناع أصحاب القرار المعنيين بذلك.

وطالب بتخصيص رأس مال لتقديم أعمال فنية تكون مرآة للأردن، مشيرا إلى أن هناك “إجحافا” بحق مئات الفنانين الأردنيين على حد وصفه