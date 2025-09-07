امانة عمان : تكلفة السارية تقدر بـ 50 ديناراً والعلم مجاناً

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة أن تكلفة السارية تُقدر بنحو 50 ديناراً أردنياً ، وان “العلم” سيُقدم مجاناً من قبل الأمانة، مشيراً إلى الاستعداد لتقديم الدعم الفني اللازم لرفعه على المباني.

وأوضح الرحامنة حول التعليمات المتعلقة بمواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية، التي نُشرت في الجريدة الرسمية أخيراً، أن المباني القائمة غير ملزمة بتركيب سارية علم، إلا في حال تقدم أصحابها بطلب إذن أشغال، حيث تُعامل حينها كالمباني الجديدة التي تُشترط فيها وجود سارية ضمن متطلبات الترخيص، إذ أن وضع سارية العلم على سطح البناء أحد متطلبات إذن الأشغال ولا يتم منحه الا بعد تركيبها.

وبيّن أن رفع العلم على السواري يتم فقط في المناسبات الوطنية، في إطار حرص الأمانة على تعزيز الرمزية الوطنية، ولا يطلب رفعه باستمرار.

وبموجب التعليمات الخاصة بـ “مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية القائمة ضمن حدود أمانة عمان”، توضع سارية العلم في الارتداد الأمامي للبناء أو على واجهته عند غياب الارتداد.

واشترطت أن تكون السارية معدنية بقطر لا يقل عن 2 إنش وسماكة لا تقل عن 1.8 ملم، وأن تُزوّد بطبة علوية من النحاس أو الحديد مع بكرة حبل ومرابط تثبيت، وبما يضمن متطلبات السلامة العامة والمظهر اللائق.

وحددت التعليمات الحد الأدنى للارتفاع بـ 4 أمتار في مناطق السكن، و5 أمتار في باقي مناطق التنظيم، فيما ألزمت الأبنية بلا ارتداد أمامي بتركيب سارية عرضية على الواجهة الأمامية بطول لا يقل عن مترين.

كما نظمت عدد السواري استنادا إلى طول واجهة قطعة الأرض، بحيث يُكتفى بسارية واحدة إذا كان الطول 40 مترا فأقل، ويُحتسب عدد إضافي عند تجاوز ذلك وفق معادلة تقسيم الطول على 40، مع مراعاة تساوي المسافات بينها.

وبموجب التعليمات يجب ألا يقل قطر السارية عن 4 إنشات، وبسماكة لا تقل عن 1.8 ملم، مع ضرورة تناسب طولها مع حجم العلم، ومراعاة شروط السلامة العامة، وعدم تشويه المنظر العام