فيلادلفيا تنفرد أردنيًا بإطلاق ماجستير اللغة الصينية

وطنا اليوم:بعد أن حققت تميزًا في تدريس اللغة الصينية على مستوى البكالوريوس، أعلنت جامعة فيلادلفيا عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج ماجستير اللغة الصينية اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بعد حصولها على الاعتماد الخاص للبرنامج من هيئة الاعتماد وضمان الجودة

ويُعد البرنامج الأول والوحيد من نوعه في الأردن، حيث يأتي بدعم من معهد كونفوشيوس وبالتعاون مع جامعة لياوتشينج الصينية، ليعكس مكانة الجامعة كشريك أكاديمي معتمد لدى أرقى وأعرق المؤسسات التعليمية في الصين.

ويُدرَّس البرنامج على أيدي كادر أكاديمي متخصص من الأساتذة الصينيين الناطقين الأصليين بلغة الماندرين، بما يوفر للطلبة بيئة تعليمية أصيلة تنقل لهم اللغة والثقافة الصينية مباشرة من مصادرها.

وتتضمن الخطة الدراسية للبرنامج 33 ساعة معتمدة، صُممت لتلبية احتياجات الطلبة سواءً الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا (الدكتوراه في الصين) أو الانخراط في سوق العمل ضمن مجالات متعددة تشمل: التجارة، الدبلوماسية، السياحة، التدريس، الترجمة وغيرها. كما يتيح البرنامج للطلبة فرصة مميزة لدراسة جزء من مقرراتهم في جامعات صينية، ضمن تجربة تعليمية غنية وفريدة، ويطرح البرنامج بمسارين (الشامل أو الرسالة)، ليشكل إضافة نوعية للبرامج الأكاديمية في الجامعة.

ويأتي هذا الاستحداث تزامنًا مع تزايد الطلب على تعلم اللغة الصينية نظرًا للدور المتنامي للصين عالميًا في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، واستكمالًا للنجاح والإقبال الكبير الذي حققه برنامج بكالوريوس اللغة الصينية في الجامعة، ويعكس حرص الجامعة على تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتعزز تنافسية خريجيها على المستويين المحلي والدولي

وتدعو الجامعة الطلبة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التواصل على الرقم التالي: 0792007345، أو من خلال إرسال رسالة على WhatsApp الجامعة الرسمي: 0797850909 أو من خلال زيارتنا في الحرم الجامعي/مركز استقطاب الطلبة الجدد – عمادة شؤون الطلبة، وللمزيد من الاستفسارات الخاصة بالبرنامج التواصل على الرقم التالي: 0792007345