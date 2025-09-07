بنك الاتحاد يحصد جائزتين عالميتين عن الابتكار في الاستدامة وأفضل إطار لإدارة المخاطر

وطنا اليوم: أعلن بنك الاتحاد عن فوزه بجائزتين من مجلة International Finance العالمية: جائزة “أكثر المبادرات ابتكاراً في الاستدامة” وجائزة “أفضل إطار لإدارة المخاطر”. ويعكس هذا التقدير الدولي الدور الذي يلعبه البنك في ربط التمويل بالبيانات المناخية وتطوير أدوات عملية تساعد العملاء من الأفراد والشركات على التحول نحو ممارسات أكثر مرونة واستدامة.

الجائزة الأولى جاءت نتيجة تطوير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المبتكرة. فقد أطلق البنك أول حاسبة للبصمة الكربونية في الأردن بالشراكة مع Visa و ecolytiq، التي تمكّن العملاء من تتبع الانبعاثات المرتبطة بمشترياتهم عبر البطاقات البنكية، وتشكّل أساساً لتطوير قياس الانبعاثات الممولة وفق منهجية PCAF.

كما واصل البنك توسيع محفظة التمويل الأخضر لتشمل قروض السيارات الكهربائية التي وصلت إلى 55.8% من إجمالي قروض السيارات في 2024، إضافة إلى قروض وتسهيلات ائتمانية تمكّن الأفراد من تمويل منتجات الطاقة الشمسية والتقنيات الموفّرة للطاقة بدون فوائد. كما عزز البنك تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج مثل GEFF وخطوط وضمانات من البنك الأوروبي للاستثمار، وابتكر حلولاً مثل التمويل التجاري وسلاسل التوريد الخضراء، التي تمنح شروطاً تفضيلية للشركات التي تتبنى ممارسات إنتاج أكثر استدامة.

أما الجائزة الثانية، فجاءت تقديراً لسياساته الواضحة التي تضع المخاطر المناخية والاجتماعية في صميم قراراته. وفي سابقة ريادية في هذا المجال، برز بنك الاتحاد كأول بنك في الأردن يصدر تقريراً متوافقاً مع المعايير العالمية IFRS S2 حول مخاطر المناخ. يدمج الإطار المخاطر المناخية – سواء الفيزيائية مثل موجات الحر والجفاف أو المخاطر الانتقالية المرتبطة بالضرائب الكربونية وتغيرات السوق – في القرارات والتخطيط الاستراتيجي. قام البنك أيضاً بإجراء اختبارات ضغط مناخية باستخدام سيناريوهات NGFS، إضافة إلى تبني سياسة مخاطر بيئية واجتماعية قائمة على معايير IFC وقائمة استبعاد واضحة. كما طوّر إطاراً متكاملاً لقياس الانبعاثات يشمل النطاقات 1 و2 و3، وأدخل نماذج تسعير مرتبطة بالأداء المناخي بحيث تستفيد الشركات الأكثر التزاماً بالتحول الأخضر من شروط تمويل أفضل.

النتائج على أرض الواقع كانت ملموسة. ففي عام 2024، موّل البنك مشاريع خضراء بأكثر من 206 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 6.3% من محفظة القروض. كما قام البنك بتركيب 3.2 ميغاواط من ألواح الطاقة الشمسية، وتجنب أكثر من 2,487 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، إلى جانب أكثر من 900 طن من خلال تمويل محطات شحن السيارات الكهربائية، و534 طن من مبادرات الاقتصاد الدائري. كما خصص البنك 30% من محفظة التمويل الأخضر للسيدات و43% للشباب بين 18 و35 عاماً، ما يعكس التزامه بالدمج الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب المناخ.

أكد بنك الاتحاد أن حصوله على الجائزتين يعكس التزامه الحقيقي بالاستدامة، حيث لم يتم التعامل معها كشعار فقط، بل كجزء أساسي من نموذج أعماله. وقد نجح البنك في ترجمة معايير مثل IFRS S2 وPCAF إلى منتجات وخدمات فعلية، بالإضافة إلى إطار متكامل لإدارة المخاطر يربط التمويل بالبيانات المناخية، بحيث تمر كل القرارات الاستراتيجية من خلال عدسة المخاطر المناخية، ما يعزز بناء قطاع مالي أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

وأشار البنك إلى أنه سيواصل الاستثمار في الحلول المبتكرة والتمويل الأخضر، وتعزيز قدراته في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يضمن أثراً إيجابياً طويل الأمد، ويحافظ على استدامة أعماله، تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية الأردنية والمعايير والممارسات الدولية.

نبذة عن بنك الاتحاد

بنك الاتحاد هو مؤسسة بنكية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. في عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي. وفي عام 2024، توسّع بنك الاتحاد إقليمياً بافتتاح أول فرع له في العراق. وعزّز البنك حضوره في السوق الأردني من خلال اندماجه مع البنك الاستثماري في عام 2025.