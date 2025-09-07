بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

الرئيس السوري يحضر تخرج زوجته من جامعة إدلب

7 سبتمبر 2025
الرئيس السوري يحضر تخرج زوجته من جامعة إدلب

وطنا اليوم:احتفلت جامعة إدلب، اليوم الأحد، بتخريج دفعة جديدة من طلبتها، من بينهم طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وشهد الحفل مشاركة رسمية وجامعية واسعة، حيث حضر الرئيس السوري برفقة عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية.
وكان من بين الخريجين عقيلة الرئيس، لطيفة الدروبي، التي نالت شهادتها من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بحسب ما صرّح به مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي.
وبلغ إجمالي عدد الخريجين في جامعة إدلب هذا العام 2029 طالباً وطالبة من مختلف الكليات.
وألقت لطيفة الدروبي كلمة، خلال حفل تخرجها، قالت فيه: “في هذا اليوم الاستثنائي، أكون معكم اليوم لا كسيدة أولى بل كطالبة سورية حملت في قلبها حلمها وسارت إليه رغم التحديات، لتتم مسيرتها العلمية في جامعة إدلب الغالية.. أقف اليوم على أرض صمدت.. أرض جرحتها الحرب.. واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:28

توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب جنوب الأردن

12:17

الأردنية تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة

12:09

تذبذب المناخ يهدد موسم الزيتون المقبل

11:52

انطلاق حملات نظافة شاملة في عجلون لتعزيز السياحة والبيئة

11:44

ندوة لجبهة العمل الإسلامي في فرع وادي السير

11:42

الجغبير: تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف يدعم الصناعة الوطنية

11:35

ارتفاع جديد في أسعار الذهب محليا

11:31

الأردن يدين الإعتداء الإسرائيلي على سوريا

11:25

المعهد المروري: سلامة الإطارات تبدأ من أربع نقاط صغيرة

11:18

بصراحه عن أمور جامعيه (١)

11:16

بدء اعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الاردنية التونسية في مجال المدن الصناعية

10:52

دولة الجزائر من الرمز الى اللغز

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025