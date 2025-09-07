بنك القاهرة عمان
زين تدعم رحلة مالكي دراجات فيسبا إلى العقبة لتنشيط السياحة

7 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن دعمها لجولة مالكي دراجات فيسبا، التي انطلقت من العاصمة عمّان يوم الخميس باتجاه مدينة العقبة، في رحلة مميّزة امتدت لمسافة تزيد عن 330 كيلومتراً، استغرقت نحو 7 ساعات متواصلة بمشاركة حوالي 40 سائقاً.
ويأتي دعم زين لهذه الفعالية في إطار حرصها على تشجيع الأنشطة السياحية والرياضية في المملكة، والترويج للمواقع السياحية الأردنية لا سيّما مدينة العقبة، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية على المستويين المحلي والإقليمي، كما تعكس هذه المبادرة التزام زين المتواصل بتنشيط السياحة الداخلية ودعم الفعاليات التي تجمع ما بين الرياضة والترفيه، حيث قدّمت زين رعايتها خلال صيف هذا العام للعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والسياحية التي أقيمت في عدة محافظات بالمملكة.
وتهدف هذه الفعالية إلى إبراز جمال الطريق الصحراوي وما يتمتع به الأردن من تنوّع طبيعي، كما تسلّط الجولة الضوء على مدينة العقبة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة بما تحتويه من مقوّمات طبيعية، الأمر الذي يعزّز من مكانتها على خارطة السياحة الداخلية ويشجّع المزيد من الزوار على استكشافها.


