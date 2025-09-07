برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة: تخريج 14 مشروعاً مبتكراً من حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، احتفلت أورنج الأردن وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والصندوق الأردني للريادة بتخريج الفوجين الثاني والثالث من حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي، المنفذة تحت مظلة مركز أورنج الرقمي والممولة من الصندوق، وبالشراكة مع الجامعة، وهي الأولى من نوعها في الأردن التي تستهدف المشاريع المبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأُقيم حفل التخريج بحضور رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، والرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، المهندس محمد المحتسب، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لأورنج الأردن، وعدد من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي وسائل الصحافة والإعلام.

وضم الفوجان الثاني والثالث 14 شركة ناشئة وأفكاراً ريادية في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، الصحة، السياحة، التجارة الإلكترونية، والتعليم، وغيرها، بهدف تشجيعهم على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلولهم، لما له من أثر كبير في تعزيز فرص النمو في السوق واستقطاب الاستثمارات، باعتباره من أبرز المحركات الدافعة للتطور الاقتصادي والتكنولوجي على المستوى العالمي.

وأكدت سمو الأميرة سمية في كلمتها أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً تاريخياً في حياة الشعوب وليس مجرد اتجاه عابر، مشيرة سموها إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي ستتجاوز 15 تريليون دولار بحلول عام 2030. وأضافت سموها أن الشباب، الذين يشكلون أكثر من 63% من سكان الأردن، يمثلون الثروة الحقيقية التي يمكن من خلالها تعزيز مكانة الأردن إقليمياً في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي.

وأشارت سموها إلى أن نجاح الحاضنة يجسد قوة التعاون بين الأكاديميا والصناعة والاستثمار، وأن هذا التعاون يمكّن الأردن من إطلاق طاقات شبابه الإبداعية وتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة قادرة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. وهنأت سموها الخريجين، مؤكدة أنهم ليسوا مجرد رواد أعمال، بل طليعة لمستقبل الأردن، حيث برهنت مشاريعهم على أن الابتكار الحقيقي يُقاس بقدرته على خدمة المجتمع وإحداث التغيير الإيجابي، وليس فقط بتحقيق الأرباح.

وهنّأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، الخريجين معبّراً عن فخره بقدراتهم ومشاريعهم المبتكرة، مؤكداً اعتزاز الشركة بدورها في تمكين الرياديين منذ بداياتهم، وتزويدهم بالدعم والإرشاد والتقنيات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والتوسع والاستثمار. وأشاد منصور بالشراكة الفاعلة مع الصندوق الأردني للريادة وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، موجهاً شكره العميق لصاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن على رعايتها الكريمة ودعمها المستمر لمسيرة الابتكار والبحث العلمي في الأردن، مؤكداً اعتزاز الشركة بمخرجات الحاضنة، وبالأثر الذي تركته في تعزيز التحول الرقمي في المملكة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، المهندس محمد المحتسب، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصاد عالميًا، وأن الأردن يمتلك المواهب والكفاءات التي تؤهله للقيام بدور فاعل في هذا التحول. وأضاف أن مبادرات مثل حاضنة الذكاء الاصطناعي، المنفَّذة بالشراكة مع الصندوق وأورنج الأردن وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، تمكّن رواد الأعمال من تحويل الأفكار الطموحة إلى حلول مبتكرة تعزز النمو وتستقطب الاستثمارات. وشدّد على أن توجيه طاقات الشباب نحو الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي يفتح المجال أمام الأردن لتجاوز محددات الجغرافيا والموارد الطبيعية، وتعزيز مكانته كمركز إقليمي في خلق القيمة المعرفية.

ومن الجدير بالذكر بأن حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي، تتضمن برنامج تدريبي يستمر لعامٍ كاملٍ، ويركز على ثلاثة مراحل أساسية: تطوير المهارات التقنية، تطوير المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي في المرحلة التفاعلية، والتدريب العملي مع بقية المنتسبين لتوسيع نطاق أعمالهم في السوق والتشبيك مع المستثمرين، بما يتيح لهم الحصول على فرص تمويل استثماري وتطوير حلول مبتكرة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

