رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من جمعية فكر للتنمية الثقافية

العيسوي: الأردن بقيادة الملك راية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية، وذلك في الديوان الملكي الهاشمي.

واستهل العيسوي حديثه بالتأكيد على اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني بالمواطن الأردني كركيزة أساسية للتنمية واستقرار الوطن.

وأشار العيسوي إلى حكمة القيادة الهاشمية ووعي الأردنيين، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالته يشكّل صخرةً في مواجهة التحديات، ورايةً ثابتة لقضايا الحق والإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أكد استمرار الدعم الأردني لغزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، سياسيًا وإنسانيًا وإغاثيًا، من خلال قوافل المساعدات البرية والجوية، لتخفيف المعاناة عن أهل القطاع وتجسيد دور الأردن الفاعل والقيادي.

وتناول في حديثه جهود جلالة الملك في مسيرة التحديث والإصلاح على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في تعزيز التعليم وتمكين المرأة، وبدور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تمكين الشباب وإشراكهم الفاعل في بناء المستقبل، لا سيما من خلال برنامج خدمة العلم الذي أعيد تفعيله مؤخرًا.

وشدد العيسوي على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – والأجهزة الأمنية ستبقى على الدوام درع الوطن وحصنه المنيع، وأن تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة الهاشمية يمثل سر صمود الأردن واستقراره.

من جهتهم، عبّر أعضاء وفد جمعية فكر للتنمية الثقافية عن ثقتهم المطلقة بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وانتمائهم العميق للوطن، مؤكدين أن الوفاء والانتماء للوطن وقيادته يترجم بالعمل والأفعال.

وأشادوا بمواقف جلالة الملك الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ولقطاع غزة، وللقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أوضح المتحدثون أنهم يحملون أرواحهم على أكفهم في سبيل حماية الوطن وقيادته ومؤسساته.

أكد المتحدثون تقديرهم العالي لجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في النهوض بالمرأة الأردنية، بما يجعلها شريكًا أساسيًا في التنمية الوطنية.

كما ثمنوا الدور الحيوي لسمو ولي العهد، في دعم الشباب وتمكينهم، مؤكدين أن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم يحمل معاني عميقة في تعزيز روح الانتماء والانضباط والمسؤولية.