5 وفيات جديدة بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة

وطنا اليوم:سجّلت مستشفيات قطاع غزة، اليوم الأحد، 5 حالات وفاة، بينهم 3 أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بعد استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي ‏نازحين في مدينة غزة.‏

وأفادت “صحة غزة”، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، بعد قصف الاحتلال خيمة تؤوي ‏نازحين بمحيط مستشفى الوفاء في منطقة السرايا بمدينة غزة.‏

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 387، من بينها 138 طفلًا.

ومنذ إعلان (IPC)، سُجّلت 109 حالات وفاة، من بينهم 23 طفلا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة