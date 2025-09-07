فرسان التغيير تعلن عن شراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية لتنظيم قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

وطنا اليوم:في خطوة نوعية تعكس مكانتها المتقدمة ودورها المحوري في تمكين الشباب، أعلنت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني عن شراكتها الرسمية مع جامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاقتصادية / إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وذلك في إطار التعاون العربي المشترك لتعزيز دور الشباب العربي في مجالات الابتكار والتنمية وتنظيم الفعاليات العربية الرائدة.

وقد جاء هذا التعاون تتويجًا لمخرجات منتدى الابتكار والاستثمار العربي الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 21–22 يونيو 2025، حيث شهد المنتدى إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، المقررة في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 27–30 أكتوبر 2025، وذلك ضمن فعاليات “عمّان عاصمة الشباب العربي 2025” بقرار صادر عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وبدعم متكامل مع إعلان عمّان العاصمة العربية الرقمية 2025 الصادر عن مجلس وزراء الاتصالات العرب.

وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية الثقة المتبادلة بين جامعة الدول العربية ومؤسسة فرسان التغيير، وتؤكد التوجه نحو تمكين الشباب العربي وإبراز دوره الريادي في الابتكار والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والأمن السيبراني والطاقة والتعليم والإعلام الرقمي والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يواكب الرؤى الملكية والعربية في التحديث الشامل والتنمية المستدامة.

كما تؤكد مؤسسة فرسان التغيير أن هذه الشراكة تمثل محطة مفصلية في مسيرتها المؤسسية، إذ سيتم من خلالها إطلاق وتنفيذ برامج نوعية، وتنظيم مؤتمرات ومسابقات عربية كبرى، إلى جانب مبادرات شبابية رائدة تعمل على تعزيز التكامل العربي، وفتح آفاق استراتيجية أمام الطاقات العربية الشابة لتكون شريكًا حقيقيًا في صياغة مستقبل المنطقة.