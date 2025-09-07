وزارة_الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الخسوف

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى إقامة صلاة الخسوف في مساجد المملكة حال وقوعه مساء اليوم الاحد.

وذكر تعميم للوزارة، انه من المتوقع أن تشهد المملكة خسوفا كليا للقمر يبدأ من الساعة 8:30 مساء ويستمر لغاية الساعة 10:56، موضحا أن صلاة الخسوف سنة مؤكدة تؤدى وفق حالة المصلين واستطاعتهم دون مشقة،

وحثت الوزارة المصلين على إقامة الصلاة، والاقبال على الله بالتوبة والانابة والعمل الصالح والصدقات والتوجه الى الله بخالص الدعاء.