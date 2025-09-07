البيئة: نتائج رصد الهواء والمياه في الأردن مقبولة

وطنا اليوم:قالت مديرية الرصد والتقييم البيئي بوزارة البيئة، إن نتائج رصد نوعية الهواء المحيط لعام 2024 أظهرت أن نوعية الهواء في الأردن كانت معتدلة معظم أيام السنة.

وأضافت المديرية، أن وزارة البيئة تقوم بشكل مستمر برصد نوعية الهواء والمياه استناداً إلى التشريعات الوطنية ذات العلاقة، بما يضمن صحة المواطنين والمحافظة على البيئة.

وبينت أن نتائج محطات رصد نوعية الهواء والمياه في المملكة تشير إلى مستوى مقبولٍ بشكل عام، مع وجود حالات متفرقة من تجاوز تركيزات الجسيمات المعلّقة (PM2.5 وPM10) في أيام محددة نتيجة عوامل طبيعية وبشرية.

وأشارت المديرية إلى أن الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء تضمّ 27 محطة رصد ثابتة إلى جانب مختبر متحرّك وأجهزة رصد محمولة تُستخدم لقياس نوعية الهواء في مواقع متعدّدة، وتقوم الوزارة بقراءة البيانات وتحليلها بشكل دوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.

وبحسب المديرية، لم تُسجّل خلال نتائج رصد عام 2024 تجاوزات مستمرة في المعدلات السنوية واليومية للملوّثات الغازية الرئيسية (مثل أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون)، وكانت الانبعاثات ضمن الحدود المسموح بها حسب المعايير الفنية الوطنية.

أما حالات ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة فتُعزى أساساً إلى العواصف الترابية والرياح الموسمية وحوادث حرق للمخلفات في بعض المناطق، وهي ظاهرة تشهدها دولٌ في المنطقة أيضاً، حسب المديرية.

وعن توسعة شبكة الرصد، أفادت المديرية بوجود خطة لزيادة التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية خلال السنوات القادمة ضمن جهود الوزارة لرفع دقّة البيانات البيئية وتعزيز اتخاذ القرار، كما يسعى الأردن لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعارف مع دول الجوار في مجال مراقبة نوعية الهواء.

مراقبة المياه

وعلى صعيد المياه، أشارت المديرية، إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة نوعية المياه عبر جمع عينات من مصادر متنوّعة (مياه صرف، سدود، مياه جوفية، أودية وسيول، ومصادر مياه منزلية وصناعية) وإجراء الفحوص المخبرية للتأكّد من مطابقة العينات للمعايير، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء.

ولفتت إلى وجود محطات قياس آلية تعمل على مدار الساعة لتوفير بيانات آنية تدعم إدارة الموارد المائية.

وخلال عام 2024، جمعت عينات من مصادر متنوعة تشمل المياه الجوفية، والسيول، والأودية، والسدود، ومياه الصرف الصحي المنزلي، والمياه العادمة الصناعية، وأجريت لهذه العينات الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

كما يعمل مشروع البرنامج الوطني لمراقبة نوعية المياه على تشغيل 13 محطة أوتوماتيكية تعمل على مدار الساعة لجمع بيانات آنية تدعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد المائية بكفاءة أعلى.