هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

وطنا اليوم:ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان الأسبوع الماضي الوفد المشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في نسختها الـ 25 بالرياض والتي تنظمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار ” التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة ” بحضور ومشاركة أكثر من 190دولة.

وقد شارك السرحان خلال الندوة في الاجتماع رفيع المستوى متعدد الأطراف والذي تخللته جلسة نقاشية مخصصة تبادل فيها منظمو الاتصالات من مختلف الدول الخبرات والمعارف التنظيمية والممارسات الفضلى الممكنة لقطاع الاتصالات والمعززة لأدائه واستدامته. كما شارك في الجلسة الحوارية تحت عنوان ” بناء مستقبل رقمي شامل وعادل ” أشار خلالها إلى عدة مناهج مبتكرة تمكن أصحاب المصلحة من اتباعها لضمان شمولية جميع الأفراد في النظام البيئي الرقمي وذلك من خلال تطبيق سياسات وإستراتيجيات ومعايير إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم ونشر منتجاتها.

كما أشار السرحان إلى أن التدابير التنظيمية يمكنها أن تعزز نهجًا شاملا ومتعدد الجوانب للوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها مشيدًا بدور شركات الاتصالات والجهات الفاعلة الرقمية والمصنعين في ضمان عدم تخلف الأفراد عن الركب وضمان إمكانية وصولهم الرقمي.

وفي سياق متصل، أكد السرحان أن ثمة حوافز اقتصادية وتنظيمية وعدة تقنيات تحويلية يمكن لصانعي السياسات والجهات التنظيمية توقعها لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الجميع لافتًا في معرض حديثه إلى أن الأردن مستمر في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بقطاع الاتصالات بما ينسجم مع التوجهات الإقليمية والدولية وتشجيع بيئة الابتكار التكنولوجي وتعزيز المهارات التقنية ورقمنة الخدمات العامة في القطاعات المختلفة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هامش أعمال الندوة عقد السرحان سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من قيادات كبرى الشركات الدولية جرى خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي ومناقشة فرص التكامل لتبادل الخبرات وبحث سبل توسيع الشراكات الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي حيث شملت الاجتماعات كل من: إدارة شركة أمازون لخدمات الاتصالات الساتلية، وشركة Plan-S التركية المتخصصة بحلول الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء.

من جانبه عقد السرحان اجتماعًا ثنائيًا مع الوفد العماني والوفد السوري الشقيق لتعزيز التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات ووجهات النظر، كما أجرى لقاء مع مدير مكتب تنمية الاتصالات الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور زافازافا ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد السيد عادل درويش بشأن مناقشة المشروعات المستقبلية المبرمة بين الهيئة والاتحاد الدولي للاتصالات والخطط التنظيمية المتعلقة بتنظيم الاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد السّرحان خلال اللقاءات حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية ومواكبة التطورات التقنية العالمية وتمثيل الأردن في المحافل الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بمجال التنظيم الرقمي إلى جانب بناء علاقات إستراتيجية مع الجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2025 تكتسب هذا العام بعدًا خاصًا بمرور 50 عامًا على انطلاقها متزامنة مع الاحتفال بذكرى مئة وستين عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، وتأتي هذا العام انعكاسًا لثقة المجتمع الدولي ودورها القيادي والريادي في المجال الرقمي ومكانها بوصفها مركزًا محفزًا للحوار والتنظيم الرقمي المبتكر ومواصلة لدورها الفاعل في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الرقمية المستدامة والسعي لإيجاد حلول لربط البشرية وإحداث نقلة نوعية في التنظيمات الرقمية على مستوى عالمي