العيسوي يرعى احتفال ديوان أنباء عشائر الزعبية بالمناسبات الوطنية

أبناء عشائر الزعبية: حكمة وحنكة الملك تجعل الأردن نموذجاً للثبات والاعتدال وتعزز مكانته الدولية

أبناء عشائر الزعبية يثمنون جهود الملك في بناء الأردن الحديث ضمن رؤية شاملة

أبناء عشائر الزعبية: نعتز ونفتخر بمواقف الملك في دعم الاشقاء والقضية الفلسطينية أولوية ملكية ثابتة

وطنا اليوم – رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي احتفال ديوان أبناء عشائر الزعبية بالمملكة بمناسبة الأعياد الوطنية، الذين عبروا عن التفافهم الكامل حول القيادة الهاشمية في جميع مواقفها، مؤكدين أن ولاء الأردنيين لجلالة الملك عبدالله الثاني عهد ثابت لا يتغير.

وتحدث في الحفل رئيس ديوان عشائر الزعبي المحامي محمد تيسير الزعبي ووزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الزعبي ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية السابق الدكتور عبدالله سرور الزعبي والعين الأسبق، ورئيسة اتحاد المرأة الأردنية السابقة آمنة الزعبي ونائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خالد ناصر الزعبي والعميد المتقاعد فيصل الزعبي وسعد عثمان الزعبي.

وأشاد المتحدثون، في كلماتهم، التي ألقوها خلال الحفل، الذي أداره الدكتور محمد تيسير الزعبي، بالجهود المتواصلة لجلالة الملك في بناء الأردن الحديث وتحسين مستوى معيشة المواطنين ضمن رؤية ملكية شاملة تغطي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

واعتبروا أن حكمة وحنكة الملك جعلت الأردن نموذجاً للثبات والاعتدال وعززت مكانته على المستوى الدولي رغم التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأبدى المتحدثون اعتزازهم بمواقف الملك الشجاعة في دعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية أردنية ثابتة، وأن جلالة الملك يمثل صوت الحق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه، مع الالتزام بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.

وأكدوا تصديهم ووقوفهم في وجه كل ن يحاول التشكيك أو المزاودة على قضايا الوطن، وللباثين للفتنة والذباب الإلكتروني، مؤكّدين أن هذه المحاولات لن تثني عزيمة الأردنيين ولا التفافهم حول قيادتهم، وأن الأردن سيبقى حصناً منيعاً في وجه كل التحديات.

ونوّه المتحدثون بالدور الريادي للأردن في دعم القضايا العربية، مؤكدين أن مواقف جلالة الملك على المستويات السياسية والإنسانية تشكل نموذجاً للثبات والمسؤولية، وأن المملكة ستبقى داعماً حقيقياً لأشقائها العرب في مختلف الظروف.

وأشاد الحضور بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد، مؤكدين أهمية إعلان سمو ولي العهد تفعيل خدمة العلم كخطوة استراتيجية لصقل شخصية الشباب وتعزيز روح الانتماء والانضباط لديهم.

وأكد المتحدثون أن الأردن يمثل واحة أمن واستقرار، وأن الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والهوية الأردنية والثوابت الوطنية تشكل خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها، وأن الولاء للقيادة الهاشمية واجب وطني ثابت.

وأعربوا عن تأييدهم المطلق لمواقفه الحكيمة والشجاعة في الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره، مؤكدين أن التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن واجب وطني لا تقبل المساومة عليه.

وعبروا عن رفضهم لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفين إياها بأنها تخرصات وأوهام ومحاولات فاشلة لتصدير أزمات داخلية، مشيرين بهذا الصدد إلى جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، معربين عن فخرهم بتضحياتهم وبطولاتهم.

وفي ختام الحفل ألقت لوجين محمد تيسير الزعبي قصيدة وطنية، جسدت في أبياتها معاني الانتماء والولاء، ومشاعر الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية والوطن.