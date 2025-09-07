بنك القاهرة عمان
3.5 مليون برميل نفط عراقي وردت إلى الأردن العام الماضي

7 سبتمبر 2025
3.5 مليون برميل نفط عراقي وردت إلى الأردن العام الماضي

وطنا اليوم:بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورد للمملكة خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.578 مليون برميل نقلت بواسطة 14027 صهريجا.
وتشكل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية 2024.
وبلغ معدل المخزون من النفط الخام والمشتقات النفطية على النحو التالي: النفط الخام 261.661 ألف طن، بنزين 90 (187.462)، بنزين 95 (29.480)، ديزل 261.891، وقود ثقيل 42.253، غاز بترولي مسال 41.162، كاز 73.378، أسفلت 10.482،,وقود الطائرات 84.529


