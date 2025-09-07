وطنا اليوم:بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورد للمملكة خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.578 مليون برميل نقلت بواسطة 14027 صهريجا.
وتشكل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية 2024.
وبلغ معدل المخزون من النفط الخام والمشتقات النفطية على النحو التالي: النفط الخام 261.661 ألف طن، بنزين 90 (187.462)، بنزين 95 (29.480)، ديزل 261.891، وقود ثقيل 42.253، غاز بترولي مسال 41.162، كاز 73.378، أسفلت 10.482،,وقود الطائرات 84.529
3.5 مليون برميل نفط عراقي وردت إلى الأردن العام الماضي
