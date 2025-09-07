بنك القاهرة عمان
محافظ الزرقاء يوقف مجموعة أساءت لنظافة المدينة وصورة البلدية

7 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أوقف محافظ الزرقاء مجموعة من الأشخاص الذين تعمّدوا إلقاء النفايات في شوارع المدينة، في محاولة لإظهار أنشطة اللجنة البلدية وكأنها غير فعّالة، وإساءة لسمعة المدينة والبلدية بشكل عام.
وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة للحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز التزام المواطنين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة والنظافة العامة.
وأكد المحافظ أن مثل هذه الأفعال المتعمدة لن تمر دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن المحافظة ستواصل متابعة المخالفات لضمان بيئة نظيفة وآمنة لجميع سكان المدينة، مشددًا على أن أي محاولة لتشويه صورة مدينة الزرقاء او البلدية أو اي من مرافق المحافظة فسيتم اتخاذ اشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها


