التربية تعلن نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية BTEC – رابط

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية لغايات التعيين في تخصصات مسار التعليم التقني المهني BTEC، والمتقدمين من خلال الإعلان المفتوح الذي تم نشره خلال الفترة من 23/8/2025 ولغاية 1/9/2025.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن حالة الطلب (مطابق أو غير مطابق) عبر الرابط التالي:

اضغط هنا