الفوسفات الأردنية تعزز ريادتها العالمية وتحقق نمواً قياسياً في الإنتاج والمبيعات والأرباح

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبد الوهاب الرواد، أن الشركة تحقق حالياً أفضل مستويات أدائها من حيث الإنتاج والمبيعات والأرباح.

وأضاف المهندس الرواد، في مقابلة مع قناة المملكة خلال انعقاد الجلسات القطاعية المتخصصة لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، أن قطاع التعدين يشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن شركة الفوسفات تمكنت من تجاوز تحديات السوق العالمي لمادة الفوسفات، ودخلت هذا السوق بكفاءة وفعالية عالية من خلال جودة منتجاتها من الفوسفات وحامض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة، التي تُعد من الأجود عالمياً.

وأوضح أن دخول منتجات الشركة إلى السوق الأوروبية إشارة واضحة الى تحقيق المنتج كامل المواصفات المطلوبة في الفوسفات ومشتقاته التحويلية.

وأشار المهندس الرواد إلى أن إنتاج الشركة من الفوسفات الخام شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع من نحو 9 ملايين طن عام 2019 إلى حوالي12 مليون طن العام الماضي، فيما تجاوزت المبيعات 11 مليون طن، الأمر الذي ساهم في خفض كلف الإنتاج وزيادة أرباح الشركة وتعزيز قدرتها ومكانتها التنافسية عالمياً.

وبين أن الشركة انتقلت من الدور المحلي والإقليمي إلى موقع ريادي عالمي، حيث أصبحت الجهة المرجعية في تحديد أسعار حامض الفوسفوريك عالميًا، إذ يتم التفاوض بشكل ربع سنوي مع كبار المنتجين العالميين لهذه المادة، فيما يتبع باقي المنتجين الأسعار التي تحددها الفوسفات الأردنية بفضل حجم إنتاجها وجودته.

وأكد المهندس الرواد أن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة ركزت على رفع الطاقة الإنتاجية لجميع مصانعها، وعلى رأسها المجمع الصناعي في العقبة، الذي يعد أحد أكبر المجمعات الصناعية في الإقليم، كما طرحت الشركة عطاء إنشاء الشركة الأردنية الهندية (2) لإنتاج حامض الفوسفوريك، بما يسهم في زيادة الاستهلاك المحلي للفوسفات انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي لما يمثله من قيمة اقتصادية مضافة.

وأوضح أن التوسع الإنتاجي في المشاريع الجديدة سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج تصل إلى 1.5 مليون طن من الأسمدة المتخصصة و2.4 مليون طن من حامض الفوسفوريك، مشيراً إلى تأسيس شركة جديدة بين الفوسفات الأردنية وإحدى كبريات الشركات التركية لإنشاء مصنع جديد في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 الف طن وبكلفة 400 مليون دولار، وسيوفر المشروع ما بين 700–800 فرصة عمل، ويستهلك ما يقارب مليون طن من الفوسفات الخام.

وأشار المهندس الرواد إلى التعاون القائم بين شركتي الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية لإنشاء مجمع كبير لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي والأسمدة المتخصصة بكلفة تقدر بـ600 مليون دولار.

ولفت إلى أن هذه المشاريع ستسهم في خفض نسب البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تعمل الشركة حالياً على تدريب أعداد كبيرة من حملة الدبلوم والجامعات ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، لإدخالهم إلى سوق العمل التعديني خلال السنوات الأربع المقبلة، تلبيةً لمتطلبات التوسع الإنتاجي القائم حاليا في الشركة.

وفي ختام حديثه، أكد المهندس الرواد أهمية التعاون مع القطاع الخاص المحلي، مشيراً إلى تنفيذ مشروع لإنتاج مضافات الأعلاف الحيوانية بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية لإنتاج 100 ألف طن من هذه المادة، والمتوقع بدء تشغيله العام المقبل.