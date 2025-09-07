بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

هجوم روسي على كييف يتسبب بقتلى وانقطاع الكهرباء

43 ثانية ago
هجوم روسي على كييف يتسبب بقتلى وانقطاع الكهرباء

وطنا اليوم:أعلن فيتالي كليتشكو عمدة كييف -فجر اليوم الأحد- مقتل امرأة وطفل في هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية أدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني مكون من 16 طابقا، ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن الهجوم الروسي تسبب في انقطاع الكهرباء بالمدينة.
وأفاد شهود -لرويترز- بسماع سلسلة انفجارات تهز المدينة، وهي ما بدت أنها أصوات نشاط وحدات الدفاع الجوي.
وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية هاجمت بـ7 طائرات مسيّرة منطقة زاباروجيا شرقي أوكرانيا، وقال رئيس الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن روضة أطفال ومبنى سكنيا ومنشأة صناعية تعرضت لأضرار كبيرة، دون وقوع إصابات.
كما أسفرت ضربة جوية روسية على منطقة سومي (شمال شرق) الأوكرانية القريبة من الحدود، عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية مساء السبت.
وفي السياق، قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية إن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.
في المقابل، أفادت إدارة المنطقة الجنوبية في روسيا -فجر اليوم الأحد- باندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط بكراسنودار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، مضيفة أنه تم إخماده على الفور.
وأضافت الإدارة عبر تلغرام أنه “لم تكن هناك إصابات. وتعمل فرق الإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ، في موقع الحادث. وتم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:16

الأحد: أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

08:42

الملكة رانيا في المكسيك: خطاب إنساني يستنهض الضمير العالمي

01:44

المومني يلتقي رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

16:59

إنهاء الحزمة الثانية لإعادة تأهيل طريق معان–مناجم الشيدية بتمويل من الفوسفات

13:27

بتنظيم من شركة بيت التصدير 14 شركة صناعية تشارك في معرض التجاره الافريقي 2025

13:24

Zain Launches New Free Maintenance  Training Courses on Mobile Phones and Gaming Consoles 

13:21

اكثر من ٢٠٠٠ شاب وشابه استفاد منها..شركة زين تُطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

13:14

تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية

11:37

استنكرت التصريحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية النقابات المهنية ترفض مخططات التهجير وتدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

11:20

جامعات في العالم

11:14

السيوف يكتب:غزة بين وهم السيطرة وقوة الإرادة

11:05

هل وفاة عامل فوسفات الشيدية إصابية.؟

وفيات
وفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025