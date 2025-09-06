اكثر من ٢٠٠٠ شاب وشابه استفاد منها..شركة زين تُطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

وطنا اليوم-عمّان، 6 أيلول 2025: ضمن التزامها المتواصل بدعم وتمكين الشباب الأردني اقتصادياً وبما يعزز من قدرات المملكة التنافسية لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً واستدامةًً؛ أعلنت شركة زين الأردن وبالتعاون مع معهد التدريب المهني وكلية التدريب المهني المتقدّم والأونروا، عن إطلاق الدورات التدريبية المجانية المُكثفة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، في مراكز زين الستة المُنتشرة في عدد من محافظات المملكة.

ويندرج إطلاق الدورات التدريبية المجانية في إطار استراتيجية شركة زين الأردن الهادفة إلى المساهمة بتخفيض معدلات البطالة عبر تسخير كل الإمكانيات في سبيل تمكين الشباب الأردني من الانخراط بسوق العمل عبر تعزيز مهاراتهم التقنية ليكونوا كودار وطنية مؤهلة ورافداً أساسياً لازدهار المجتمع وتطوير الاقتصاد الوطني، والتزاماً منها بسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تسلّط الضوء على المهارات التقنية والرقمية المتقدمة التي سيكتسبها الشباب والشابات خلال الدورات، إلى جانب إيمانها بضرورة الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم من استكشاف مهاراتهم المهنية والاحتراف بما يُسهم في حصولهم على فُرص عمل مُستدامة.

وتُعقد الدورات المجانية في مراكز زين الستة المنتشرة في كل من محافظة الزرقاء، والطفيلة والكرك والسلط، ، وفي محافظة إربد في كلية التدريب المهني المتقدّم، وللاجئين الفلسطينين بمركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا، حيث تمتد فترة الدورات حتى 6 أشهر بواقع 700 ساعة تدريبية تشمل مساقين عملي ونظري، تحت إشراف أمهر الخبراء الفنيين والمدربين، مما يتيح للمشاركين فرصة لاكتساب مهارات تقنية متقدمة تمكّنهم من دخول سوق العمل أو بدء مشاريعهم الخاصة، وسيحصل الخريجون على شهادات معتمدة لمزاولة هذه المِهن والحصول على فُرص وظيفية مباشرة بعد تخرّجهم، فيما تقوم شركة زين بتشبيك خريجي مراكزها مع الشركات العاملة في قِطاع أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة الخلوية، كما تقوم الشركة بدفع بدل المواصلات للطلبة بعد انتهاء فترة التدريب، وتزويدهم بكافة المعدات والأدوات المُستخدمة في الصيانة.

وتجاوز إجمالي عدد المُستفيدين من هذه الدورات حتى اليوم 2000 شاب وشابة، فيما كانت قد أعلنت شركة زين الأردن عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن إمكانية التسجيل في دوراتها المجانية عبر زيارة أحد فروع مراكزها في مؤسسة التدريب المهني في محافظات الزرقاء واربد والطفيلة والكرك والسلط، بالإضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا للدورات المخصصة للاجئين الفلسطينيين.