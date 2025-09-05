بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

غرفة تجارة عمّان: توقعات بارتفاع أسعار القهوة محليًا 10-15%

57 ثانية ago
غرفة تجارة عمّان: توقعات بارتفاع أسعار القهوة محليًا 10-15%

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، الجمعة، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار القهوة محليًا بنسبة تتراوح بين 10-15% خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى الارتفاعات في الأسعار العالمية.
وأوضح عمرو، أن أسعار القهوة شهدت زيادة منذ عام 2024، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد عالميًا 8.18 دولار، في حين وصل منذ بداية العام الحالي إلى 9.48 دولار.
وأشار عمرو إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير المناخ على زراعة القهوة، مثل موجات الصقيع والجفاف، بالإضافة إلى ذلك، تلعب المشاكل اللوجستية، مثل ارتفاع تكاليف النقل والجمارك وضريبة المبيعات، دورًا كبيرًا في زيادة الأسعار، كما أن تكاليف التعبئة والتغليف تساهم في هذا الارتفاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:54

وزير السياحة يرعى افتتاح مهرجان “سواسدي عمّان: جوهر تايلاند” في سوق جارا

19:46

الحكومة اللبنانية تقر خطة حصر السلاح بغياب وزراء حزب الله وأمل

19:40

بين جرأة القرار وعبء البيروقراطية

19:37

التربية تعلن أسس مشروع تمليك الأراضي للمعلمين وتحدد موعد التقديم

19:13

ثلاث روافع لنجاح الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان

19:07

وطنٌ ليس ظلًا لعَابر أو أمنيَّةً لمغامر

19:01

الأردن يدين تصريحات متطرفي الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين

18:57

محافظة عجلون تشهد حركة سياحية نشطة خلال نهاية الأسبوع

16:47

أمانة عمّان تباشر تعبيد شارعي النوري الحديد ووصفي التل باتجاه خلدا

16:38

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد: لن نكون بوابة للتهجير

16:11

أدهم نابلسي يؤمّ المصلين في معرض دمشق الدولي

16:06

وزارة الطاقة السورية وأكوا باور توقعان اتفاقية تطوير مشترك لدراسة إنشاء مشروعات طاقة شمسية ورياح في سوريا

وفيات
وفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025