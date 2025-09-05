وزير السياحة يرعى افتتاح مهرجان “سواسدي عمّان: جوهر تايلاند” في سوق جارا

وطنا اليوم:رعى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الجمعة، حفل افتتاح مهرجان “سواسدي عمّان: جوهر تايلاند”، الذي نظمته سفارة مملكة تايلند في عمّان بالتعاون مع جمعية جارا، في سوق جارا بالعاصمة.

وأكد حجازين أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في توثيق الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعوب، ويعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة تايلاند، مشدداً على دعم الوزارة للأنشطة التي تعزز مكانة الأردن على الخريطة السياحية والثقافية. وأشار إلى إمكانية إقامة نشاطات مماثلة في المواقع السياحية والأثرية في مختلف أنحاء المملكة، وبخاصة في مدينة البترا، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والترويج للمملكة كوجهة عالمية متميزة.

وألقى السفير التايلاندي كلمة رحّب فيها بالوزير والحضور، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل فرصة لتعريف الأردنيين وزوار المملكة بتراث وثقافة تايلاند المتنوعة، ويعكس الحرص على تعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.

ويهدف المهرجان، الذي شهد إقبالاً واسعاً من الأردنيين والمقيمين والزوار، إلى إبراز مقومات الثقافة والسياحة والمطبخ التايلاندي، وتعزيز أواصر العلاقات الشعبية بين الأردن وتايلاند.

وتخلل المهرجان، الذي حضره رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، و عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب المهتمين بالشأن الثقافي والسياحي، فعاليات متنوعة شملت سوقاً للمأكولات التايلاندية قدمتها مطاعم وأفراد من الجالية التايلاندية، وعروض فنون “المواي تاي”، إضافة إلى مسابقات في إعداد الأطباق التقليدية التايلاندية مثل “سوم تام” (سلطة البابايا)، بمشاركة واسعة من الأردنيين والدبلوماسيين وزوجاتهم.

وقام وزير السياحة والاثار و رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا والسفير التايلاندي بجولة داخل سوق جارا اطلعوا خلالها على المنتجات والحرف اليدوية والصناعات التقليدية الأردنية التي يعرضها الحرفيون والأسر المنتجة، حيث أكد حجازين حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ويأتي تنظيم المهرجان هذا العام في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وتايلاند، التي تصادف العام المقبل.