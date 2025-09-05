وزارة الطاقة السورية وأكوا باور توقعان اتفاقية تطوير مشترك لدراسة إنشاء مشروعات طاقة شمسية ورياح في سوريا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية، وشركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والشركة الرائدة في مجال التحول الطاقي عالميًا، وأول شركة تعمل في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك لدراسة إنشاء مشروعات بإجمالي قدرة تصل إلى نحو 2.5 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب حلول لتخزين الطاقة، بالإضافة إلى دراسة مقترح إنشاء مركز وطني للتدريب الفني والمهني في الجمهورية العربية السورية. وترسخ الاتفاقية إطارًا لإجراء دراسات فنية تفصيلية للبنية التحتية الخاصة بالمحطات القائمة وشبكة الكهرباء الوطنية، وذلك بهدف تقييم وتطوير وتنفيذ حزمة من مشروعات الطاقة، بما يشمل توليد الكهرباء من مصادر متجددة، بالإضافة إلى حلول تخزين الطاقة.

وُقِّعت الاتفاقية في مقر وزارة الطاقة السورية، بحضور معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، ومحمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، إلى جانب ممثلين من وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى “أكوا باور” بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية، تحديد المواقع المناسبة للمشروعات المزمع تنفيذها—مع استهداف دراسات تتعلق بتطوير مشروع لتوليد الكهرباء بإجمالي قدرة كهروضوئية تصل إلى نحو 1 جيجاواط، بالإضافة إلى دراسات جدوى لمشروع طاقة الرياح بإجمالي قدرة تصل إلى نحو 1.5 جيجاواط من طاقة الرياح—إلى جانب دراسة حلول تخزين على مستوى الشبكة لتعزيز موثوقية المنظومة ومرونتها. كما ستُجري “أكوا باور” دراسة تتعلق بإنشاء مركز وطني للتدريب الفني قادر على تخريج فنيين مهنيين مؤهَّلين للعمل في المشاريع المعتمدة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

تعليقًا على الاتفاقية، قال د. مؤيد السمان، المدير العام لشركة أكوا باور في سوريا: “ترسم اتفاقيتنا التي وقعناها اليوم مع وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية مسارًا واضحًا لتوفير أفضل الحلول لتطوير قطاع الكهرباء السوري. نحن في أكوا باور نجمع بين الاعتمادية، والموثوقية، والتكلفة التنافسية، بالإضافة إلى تسريع دمج الطاقة المتجددة. منهجنا متكامل، حيث سنُجري الدراسات ونُعطي الأولوية للتأهيل، وننشر قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح حيثما توفِّر أعلى قيمة لسوريا، كما أننا نستثمر في الإنسان عبر مركز تدريب مخصص لكي يقود الكفاءات الوطنية في كافة مراحل التنفيذ. نتطلع في أكوا باور إلى العمل في الجمهورية العربية السورية لتحويل الدراسات إلى مشروعات تضيف قدرات فعلية، تقوِّي الشبكة الوطنية للكهرباء، وتُسهم في خلق وظائف مهارية تسهم في قيادة التحول الطاقي في سوريا.”

بدوره، صرح الأستاذ أحمد السليمان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية: “تأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الوطنية بما يواكب التوجهات العالمية في مجال التحول الطاقي إن التعاون مع شركة “أكوا باور”، الرائدة عالميًا في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق أمن الطاقة في سوريا، من خلال مشروعات توليد كهرباء بطاقة إجمالية قد تصل إلى 2.5 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب حلول تخزين الطاقة التي تضمن استقرار الشبكة ومرونتها. كما نولي أهمية خاصة لمقترح إنشاء مركز وطني للتدريب الفني والمهني، الذي سيسهم في إعداد كوادر سورية مؤهلة لدعم هذه المشروعات في مراحلها كافة. نؤكد أن هذه الاتفاقية ترسخ التزام الوزارة بتطوير قطاع الطاقة وفق أعلى المعايير، وبما يخدم مصالح الوطن والمواطن”.