بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

7 ثواني ago
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم حصار قوات الاحتلال المدينة والبلدة القديمة والمسجد بالحواجز الحديدية من جميع الجهات.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وفرضت قوات الاحتلال حصارًا عند مداخل مدينة القدس وحول البلدة القديمة والأقصى، من خلال نصب مئات الحواجز الحديدية قبيل صلاة الجمعة.
وأوقفت القوات الاحتلال المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى، وخاصة الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:33

مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها لكسر الحصار

15:25

69 شهيدًا و422 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

15:00

فادي السمردلي يكتب: حين تكون القرارات برمي قطعة النقد صورة ام كتابة (فَنهْ)

14:48

السفير الأمريكي لدى الاحتلال: دعمنا لتل أبيب عمل إلهي .. ومن الخطأ الحديث عن مجاعة بغزة

14:39

الاحتلال يقصف برج المشتهى غرب غزة ويحوله إلى ركام

14:23

بن غفير يعلق على فيديو المحتجز: الرد على حماس يجب أن يكون احتلالًا كاملًا

14:13

الأمن العام ينفذ يوما توعويا بيئيا في محافظات المملكة

13:44

فوضى الكلام ام حريه ام طيبه (١)

13:42

شكر و تقدير لـ شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة

13:38

تل ابيب تهدد: أبواب الجحيم تُفتح الآن .. والقسام تنشر فيديو للأسير غاي دلال

11:48

الأخلاق قبل المال

11:44

مدير عام دائرة الأحوال يعرض نسخة من جواز السفر الإلكتروني الجديد

وفيات
وفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025