69 شهيدًا و422 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول 69 شهيدا، و422 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 64,300 شهيد و162,005 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وذكرت أنه بلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء و 190 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,362 شهيدا وأكثر من 17,434 إصابة.

وأكدت أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 حالة وفاة، من ضمنهم 134 طفلا