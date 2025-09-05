بنك القاهرة عمان
بن غفير يعلق على فيديو المحتجز: الرد على حماس يجب أن يكون احتلالًا كاملًا

55 ثانية ago
وطنا اليوم:ردّ وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، على الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية الجمعة، والذي ظهر فيه أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة يطالب بوقف الحرب والتحرك لإنقاذ الأسرى.

الإرهاب النفسي
وقال بن غفير إن ما تبثه حركة حماي يدخل في إطار ما وصفه بـ”الإرهاب النفسي” الهادف لإجبار الاحتلال على وقف عملياته العسكرية في قطاع غزة، مؤكدا أن الرد المطلوب ليس الاستجابة لتلك الدعوات وإنما مواصلة الحرب حتى النهاية.

دعوة إلى “سحق كامل واحتلال شامل”
وأضاف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال أن الحل الأمثل يتمثل في احتلال كامل لقطاع غزة وسحق تام لحركة حماس، إلى جانب ما سماه “تشجيع الهجرة الجماعية” للفلسطينيين من القطاع.

جدل متصاعد وسط مأساة إنسانية
تصريحات بن غفير جاءت في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ700، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني ظروفًا إنسانية كارثية نتيجة الحصار والقصف المستمر
اما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال: رسالة الحياة التي نُشرت هذا الصباح تُذكّرنا مرّة أخرى بضرورة عودة إسرائيل إلى المفاوضات لإعادة الرهائن ومحاولة إبرام اتفاق”، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.
وأضاف: “علينا بذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى ديارهم. نُعزّي عائلاتهم، لستم وحدكم، نحن معكم”.
وفي وقت سابق، نشرت حركة حماس، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا لاثنين من الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يدعوان فيه إلى التحرك من أجل وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
ويظهر الفيديو، الذي تزيد مدته على 3 دقائق ونصف الدقيقة وجاء بعنوان “الوقت ينفد”، محتجز إسرائيلي في سيارة تجول بين مبان مدمرة، ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باللغة العبرية، عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.


