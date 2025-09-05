بنك القاهرة عمان
الأمن العام ينفذ يوما توعويا بيئيا في محافظات المملكة

الأمن العام ينفذ يوما توعويا بيئيا في محافظات المملكة

وطنا اليوم:نفذت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، يوما توعويا بيئيا في مختلف محافظات المملكة، وهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التشاركي بمسؤولية وطنية ومجتمعية كجزء لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل. وجاء هذا النشاط امتداداً للحملة البيئية الشاملة التي أطلقتها المديرية سابقاً، بمشاركة وحداتها وتشكيلاتها كافة.
واشتمل اليوم البيئي على أنشطة وفعاليات تركزت بشكل أكبر في المناطق الطبيعية والسياحية التي تشهد إقبالاً من المواطنين، خصوصاً في يوم الجمعة من عطلة نهاية الأسبوع، بهدف نشر ثقافة بيئية إيجابية، حيث تضمن جولات توعوية إرشادية في الغابات والمتنزهات العامة والمواقع الأثرية والسياحية، إلى جانب حملات تنظيف في المناطق الطبيعية وعلى شواطئ وجوف البحر في محافظة العقبة.
وتميز هذا اليوم التوعوي بإطلاق محطات وفرق التوعية المتنقلة من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع مختلف القيادات والمديريات التي تواصلت مع المواطنين والزوار، وقدمت الإرشادات حول أهمية المحافظة على البيئة، والحد من السلوكيات السلبية ضمن برامج توعوية مباشرة، تستهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على الأماكن العامة وصون الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف.
ودعت المديرية المواطنين إلى التفاعل مع الحملة والانخراط في الجهود التطوعية الرامية إلى الحفاظ على نظافة المرافق العامة والوجهات السياحية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد وتتسع لتشمل المجتمع والدولة بمؤسساتها كافة.
وتعكس هذه الجهود الدور الريادي لمديرية الأمن العام في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الأمن البيئي والوقاية والسلامة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للأردنيين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة


