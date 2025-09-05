مدير عام دائرة الأحوال يعرض نسخة من جواز السفر الإلكتروني الجديد

وطنا اليوم:قال المهندس غيث الطيب، مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إن خدمة إصدار جواز السفر في الأردن بدأت عام 1921 ضمن القوات المسلحة، ثم انتقلت إلى وزارة الداخلية في عام 1941. وأضاف أن الجواز الأردني مر بمراحل متعددة من الكتابة اليدوية إلى الطباعة، وصولًا إلى الجواز الإلكتروني الحديث، الذي يتميز بالموثوقية العالية والعلامات الأمنية المتقدمة لمنع التزوير أو سوء الاستخدام.

وأشار الطيب إلى أن كل مرحلة من مراحل الجواز الأردني ركزت على تحسين الجودة والأمان، بما يعكس صورة الأردن ويضمن حماية المواطنين في الخارج.

ميزات الجواز الإلكتروني الجديد

وأوضح الطيب أن الجواز الإلكتروني يشمل شريحة مزروعة تحمل بيانات المسافر ومفتاح تشفير معتمد من منظمة الطيران المدني الدولي، مما يجعله مقروءًا في جميع المعابر والحدود الدولية. وأكد أن الجواز الجديد يمثل تحديثًا نوعيًا للجواز العادي، ويحتوي على:

صفحة بيانات من مادة البوليكربونات المقاومة للعبث.

علامات أمنية ظاهرة وغير مرئية، مثل النقش الليزري، والألوان الأمنية، والهولوجرام المتغير حسب زاوية النظر.

تصميم يعكس التراث الأردني، مع صور لمعالم سياحية مثل البتراء، البحر الميت، وادي رم، والمساجد والقلاع.

وأشار الطيب إلى أن أكثر من 100 دولة حول العالم تعتمد الجواز الإلكتروني، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الخليج الأوروبي، وأن الأردن يسير وفق النمط العالمي لتسهيل التنقل الدولي للمواطنين.

إصدار الجواز الإلكتروني عبر تطبيق “سند”

وأكد الطيب أن إصدار الجواز الإلكتروني يتم حصريًا عبر تطبيق “سند”، مع توصيل الجواز للمواطن بواسطة البريد الأردني، وإلغاء الجواز القديم في نفس الوقت، دون الحاجة للحضور الشخصي. وأوضح أن الرسوم لا تختلف عن الجواز التقليدي، وأن القانون رقم 2 لسنة 1969 ما زال ينظم إصدار جوازات السفر الأردنية، مع تطبيق كافة التعليمات على الجواز الإلكتروني.

تجربة الإصدار والتوزيع

وأشار الطيب إلى أن عدد الجوازات الإلكترونية الصادرة خلال خمسة أيام تجاوز 400 جواز، بينما يصل معدل المعاملات السنوية للأحوال المدنية والجوازات بين 10,000 و15,000 معاملة يوميًا، ليبلغ إجمالي المعاملات 3.5 مليون معاملة سنويًا.

كما أشار إلى أن الجواز الإلكتروني يسهل العبور عبر البوابات الإلكترونية في مطار الملكة علياء الدولي، ويتيح تسهيلات إضافية في المطارات الدولية، بما يعكس التقدم الرقمي في الخدمات الحكومية الأردنية.

مستقبل الجواز الأردني

وأكد الطيب أن الجواز الإلكتروني خطوة أساسية استعدادًا لأي قرار دولي محتمل يلزم الدول بالتحول إلى هذا النوع من الجوازات، مشيرًا إلى أن الأردن متقدم في خدماته الإلكترونية ويهدف إلى تيسير حياة المواطن الأردني وتحسين جودة الخدمات المقدمة له