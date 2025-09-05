بنك القاهرة عمان
أجواء معتدلة الحرارة حتى الاثنين

25 ثانية ago
وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة العظمى الجمعة، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الاثنين، معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 33 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 19، وفي مناطق السهول 34 – 21، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية


