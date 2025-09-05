بنك القاهرة عمان
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي

وطنا اليوم:حذَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أن أي قوات غربية تنتشر في أوكرانيا ستكون “هدفاً مشروعاً” للجيش الروسي، غداة اجتماع لحلفاء كييف الأوروبيين خُصص لبحث الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي: “إذا انتشرت قوات أياً كانت هناك، وخاصة، الآن، فيما تجري معارك، سننطلق من مبدأ أنها ستكون أهدافاً مشروعة” للجيش الروسي، بحسب فرانس برس.
وأضاف بوتين أن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة في ألاسكا، لكن هناك حاجة إلى قرار سياسي من واشنطن لاستئناف المشاركة الاقتصادية.
وأوضح بوتين أن الولايات المتحدة لديها إمكانات كبيرة من الموارد في ألاسكا، بينما تمتلك روسيا تقنيات فعالة لتطوير النفط والغاز.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، اليوم الجمعة، أن قادة الجيوش الأوروبية وضعوا خطة مفصلة لنشر قوات برية في أوكرانيا.
وأوضح المصدر أن الخطة تشمل قوة تدريب مخصصة لتأهيل الجيش الأوكراني، وقوة أخرى تهدف إلى إحباط أي هجوم روسي محتمل.
وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تتضمن التزامات بنشر أكثر من 10 آلاف جندي في أوكرانيا، في خطوة تعتبر الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب.
وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الدوريات الجوية فوق أوكرانيا ستنطلق من قوات متمركزة خارج البلاد لضمان مراقبة المنطقة واستجابة سريعة لأي تهديد.
وفي سياق منفصل، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أنه أبلغ القادة الأوروبيين أن الرئيس دونالد ترامب، منفتح لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيرة الأوكراني، فولوديمير وزيلنسكي.
وكان ترامب قد كشف عن وضع معقد يغلف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن النزاع بين الجانبين هو الأصعب، حسب وصفه


