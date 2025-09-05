بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

زوجة الشرع تتبرع بـ 5 آلاف دولار لصالح صندوق التنمية السوري

39 ثانية ago
زوجة الشرع تتبرع بـ 5 آلاف دولار لصالح صندوق التنمية السوري

وطنا اليوم:تبرعت عقيلة الرئيس الرئيس السوري أحمد الشرع، السيدة لطيفة الدروبي، بمبلغ 5000 دولار لصالح صندوق التنمية الذي انطلق، الخميس 4 أيلول، خلال مؤتمر عقد في قلعة دمشق.
ووصلت قيمة التبرعات لصالح صندوق التنمية إلى نحو 60 مليون دولار حتى الآن، فيما يتعرض موقع التبرعات الخاص بالصندوق لضغط كبير وسط الإقبال الواسع من المتبرعين.
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والإعمار، مشددًا على أن ما تحقق حتى الآن لم يكن ليتم لولا التضحيات العظيمة التي قدّمها الشعب السوري.
وأشار إلى أن الإعلان عن صندوق التنمية السوري ليس لاستجداء الصدقة على سوريا، فقد تكفّل الله بها وبأهلها، وهي أعزّ من أن يُتصدَّق عليها.
وفي كلمة مؤثرة، قال الشرع إن “الله عز وجل جعل منزلة الإنفاق في سبيله بعد منزلة التضحية بالنفس”، داعيًا إلى مواصلة العطاء من أجل الوطن، ومؤكدًا أن صندوق التنمية سيحظى بأعلى درجات الشفافية.
وأضاف أن النظام البائد ألحق دمارًا واسعًا بالاقتصاد السوري، ونهب مقدرات البلاد، وشتّت أبناءها في المخيمات ومواطن اللجوء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لمدّ يد الشفاء إلى جراح سوريا الحبيبة، وإعادة النازحين والمهجّرين إلى أرضهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:09

وفيات الجمعة 5-9-2025

09:59

الشاباك يوصي بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية ويحذّر من تصعيد في الضفة

09:51

دينزل واشنطن يكشف مفاجأة بشأن اسمه

09:40

الهجري يجدد المطالبة بـ كيان مستقل لدروز سوريا ويشكر نتنياهو وترامب

09:35

ميلوني تتعهد بحماية الإيطاليين المشاركين في أسطول الصمود

09:28

بشكل نهائي.. ترامب يغيّر اسم وزارة الدفاع إلى الحرب

09:24

د. محمد عبدالله القواسمة – نصيحة… قصة قصيرة

09:17

مصدر مطلع: حادث اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية وقع في آب الماضي

09:14

المنتخب الوطني لكرة القدم يتعادل مع نظيره الروسي

09:10

فتح باب المشاركة في مسابقة الشعر النبطي ضمن مهرجان سباقات الهجن

20:45

جيش الاحتلال يزعم اغتيال أبو عبيدة وينشر صورة جديدة له بجانب الضيف

20:36

جاكي شان يواصل نجاح حافة الظل عالميا رغم شائعات وفاته

وفيات
وفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025