زوجة الشرع تتبرع بـ 5 آلاف دولار لصالح صندوق التنمية السوري

وطنا اليوم:تبرعت عقيلة الرئيس الرئيس السوري أحمد الشرع، السيدة لطيفة الدروبي، بمبلغ 5000 دولار لصالح صندوق التنمية الذي انطلق، الخميس 4 أيلول، خلال مؤتمر عقد في قلعة دمشق.

ووصلت قيمة التبرعات لصالح صندوق التنمية إلى نحو 60 مليون دولار حتى الآن، فيما يتعرض موقع التبرعات الخاص بالصندوق لضغط كبير وسط الإقبال الواسع من المتبرعين.

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والإعمار، مشددًا على أن ما تحقق حتى الآن لم يكن ليتم لولا التضحيات العظيمة التي قدّمها الشعب السوري.

وأشار إلى أن الإعلان عن صندوق التنمية السوري ليس لاستجداء الصدقة على سوريا، فقد تكفّل الله بها وبأهلها، وهي أعزّ من أن يُتصدَّق عليها.

وفي كلمة مؤثرة، قال الشرع إن “الله عز وجل جعل منزلة الإنفاق في سبيله بعد منزلة التضحية بالنفس”، داعيًا إلى مواصلة العطاء من أجل الوطن، ومؤكدًا أن صندوق التنمية سيحظى بأعلى درجات الشفافية.

وأضاف أن النظام البائد ألحق دمارًا واسعًا بالاقتصاد السوري، ونهب مقدرات البلاد، وشتّت أبناءها في المخيمات ومواطن اللجوء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لمدّ يد الشفاء إلى جراح سوريا الحبيبة، وإعادة النازحين والمهجّرين إلى أرضهم.