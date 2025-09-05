بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مصدر مطلع: حادث اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية وقع في آب الماضي

دقيقة واحدة ago
مصدر مطلع: حادث اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية وقع في آب الماضي

وطنا اليوم:علق مصدر مطلع على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية.
وقال المصدر إن هذا الحدث الأمني الحدودي وقع في 27 آب الماضي، إذ اجتاز 8 جنود الحدود الأردنية لمسافة قصيرة مما اضطر قوات حرس الحدود الأردنية بموجبها إلى توقيفهم جميعاً.
وأشار المصدر إلى أنه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية والتي أظهرت تخطيهم للحدود بالخطأ، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقاً لاتفاقية الحدود الأمنية بين الطرفين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14

المنتخب الوطني لكرة القدم يتعادل مع نظيره الروسي

09:10

فتح باب المشاركة في مسابقة الشعر النبطي ضمن مهرجان سباقات الهجن

20:45

جيش الاحتلال يزعم اغتيال أبو عبيدة وينشر صورة جديدة له بجانب الضيف

20:36

جاكي شان يواصل نجاح حافة الظل عالميا رغم شائعات وفاته

20:27

وزير السياحة يزور المواقع الأثرية في محافظة الزرقاء

20:23

كن أنت ذاتك…تصالح مع نفسك.

20:13

الموت يطوي صفحة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني

20:06

أمانة عمّان تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص السريع

20:03

الأردن يعزي بضحايا حادث القطار الكهربائي في البرتغال

19:57

لازاريني: الوضع المالي لأونروا كارثي ولن تتمكن سوى من دفع رواتب أيلول

19:49

الدكتور عطا أبو الحاج يشكر الدكتور عبد الباسط الخطيب والفريق العامل معه في مستشفى الإستقلال

19:45

الطاقة : زيادة الاستهلاك رفع فواتير الكهرباء ومستعدون لتلقي الشكاوى

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025