بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزير السياحة يزور المواقع الأثرية في محافظة الزرقاء

45 ثانية ago
وزير السياحة يزور المواقع الأثرية في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم:قام وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى عدد من المواقع الأثرية والسياحية في محافظة الزرقاء، شملت قصر شبيب، وقصر الحلابات، وقلعة الأزرق، ومحمية الأزرق البيئية، ومحمية الشومري والنزل البيئي، إضافة إلى قصير عمرة وقصر الحرانة.

واطّلع حجازين خلال الجولة على واقع هذه المواقع وأبرز احتياجاتها، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية السياحية وحماية الموروث الحضاري، بما يسهم في تعزيز التجربة السياحية للزوار ويعكس المكانة التاريخية الفريدة للمحافظة.

كما أكد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع الأثرية في إدارتها وصونها واستدامتها، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحسين وتطوير التجربة السياحية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:23

كن أنت ذاتك…تصالح مع نفسك.

20:13

الموت يطوي صفحة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني

20:06

أمانة عمّان تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص السريع

20:03

الأردن يعزي بضحايا حادث القطار الكهربائي في البرتغال

19:57

لازاريني: الوضع المالي لأونروا كارثي ولن تتمكن سوى من دفع رواتب أيلول

19:49

الدكتور عطا أبو الحاج يشكر الدكتور عبد الباسط الخطيب والفريق العامل معه في مستشفى الإستقلال

19:45

الطاقة : زيادة الاستهلاك رفع فواتير الكهرباء ومستعدون لتلقي الشكاوى

19:35

الجيش يوقف عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتازوا الحدود الأردنية

19:27

وزير النقل يكشف عن اتفاقية لسكة حديد العقبة وعطاء لمدينة معان – الماضونة

19:07

استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ترتفع إلى 700 مليون دينار

19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025