أمانة عمّان تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص السريع

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن استحداث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص سريع التردد (BRT)، بهدف إزالة أي لبس بين الإشارات المخصصة لمسار الباص وتلك المخصصة للمركبات العادية، وذلك في إطار جهودها المستمرة واستراتيجيتها لتعزيز السلامة المرورية، وضمان وضوح الإشارات الضوئية لمستخدمي الطريق.

وأوضحت الأمانة أن اللون المعتمد سابقاً لرؤوس الباص سريع التردد كان اللون الماروني، إلا أنه ولغرض التمييز بشكل أوضح فقد تم إزالة اللون الأصفر والإبقاء على الألوان الأحمر والأخضر فقط، مع إضافة شرطة في العدسات لتكون أكثر وضوحاً وتأكيداً على أنها خاصة بمسار الباص السريع.

من جانبه، أكد مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة، شادي الروابدة، أن هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع أولويات الأمانة في مجال السلامة المرورية، ويهدف إلى رفع مستوى الأمان لجميع مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة

وأضاف أن التنفيذ سيتم وفق خطة واضحة وجدول زمني مدروس ابتداء من الجمعة، بما يضمن التطبيق التدريجي والسلس للإجراءات الجديدة وبأقل أثر ممكن على حركة السير.