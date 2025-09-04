بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أمانة عمّان تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص السريع

48 ثانية ago
أمانة عمّان تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص السريع

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن استحداث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص سريع التردد (BRT)، بهدف إزالة أي لبس بين الإشارات المخصصة لمسار الباص وتلك المخصصة للمركبات العادية، وذلك في إطار جهودها المستمرة واستراتيجيتها لتعزيز السلامة المرورية، وضمان وضوح الإشارات الضوئية لمستخدمي الطريق.
وأوضحت الأمانة أن اللون المعتمد سابقاً لرؤوس الباص سريع التردد كان اللون الماروني، إلا أنه ولغرض التمييز بشكل أوضح فقد تم إزالة اللون الأصفر والإبقاء على الألوان الأحمر والأخضر فقط، مع إضافة شرطة في العدسات لتكون أكثر وضوحاً وتأكيداً على أنها خاصة بمسار الباص السريع.
من جانبه، أكد مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة، شادي الروابدة، أن هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع أولويات الأمانة في مجال السلامة المرورية، ويهدف إلى رفع مستوى الأمان لجميع مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة
وأضاف أن التنفيذ سيتم وفق خطة واضحة وجدول زمني مدروس ابتداء من الجمعة، بما يضمن التطبيق التدريجي والسلس للإجراءات الجديدة وبأقل أثر ممكن على حركة السير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:03

الأردن يعزي بضحايا حادث القطار الكهربائي في البرتغال

19:57

لازاريني: الوضع المالي لأونروا كارثي ولن تتمكن سوى من دفع رواتب أيلول

19:49

الدكتور عطا أبو الحاج يشكر الدكتور عبد الباسط الخطيب والفريق العامل معه في مستشفى الإستقلال

19:45

الطاقة : زيادة الاستهلاك رفع فواتير الكهرباء ومستعدون لتلقي الشكاوى

19:35

الجيش يوقف عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتازوا الحدود الأردنية

19:27

وزير النقل يكشف عن اتفاقية لسكة حديد العقبة وعطاء لمدينة معان – الماضونة

19:07

استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ترتفع إلى 700 مليون دينار

19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025