الأردن يعزي بضحايا حادث القطار الكهربائي في البرتغال

36 ثانية ago
الأردن يعزي بضحايا حادث القطار الكهربائي في البرتغال

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية البرتغالية الصديقة بضحايا حادث القطار الكهربائي الذي وقع في العاصمة البرتغالية لشبونة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة مع حكومة وشعب البرتغال بهذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


