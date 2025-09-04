سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

وطنا اليوم:شهدت العاصمة الألمانية برلين، الخميس، حادثاً مروعاً حين صدمت سيارة مجموعة من الأطفال، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح طفيفة وإصابة مشرفتهما بجروح بالغة. وتشير التحقيقات الأولية للشرطة إلى أن الحادث يرجح أنه كان عرضياً وغير متعمد.

تفاصيل الحادث المروع

وقع الحادث عند حوالي الساعة الواحدة وعشر دقائق ظهراً بالتوقيت المحلي.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن سيارة من نوع “BMW” انحرفت أثناء قيامها بالانعطاف لتصطدم بمجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين سبع وثماني سنوات، كانوا متواجدين في المكان. وسرعان ما وصلت فرق الطوارئ والشرطة إلى الموقع وفرضت طوقاً أمنياً لبدء التحقيقات.

حصيلة الإصابات ومصير السائق

أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أطفال من بين 15 كانوا ضمن المجموعة بجروح طفيفة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وفيما يتعلق بالمشرفة التي كانت ترافقهم، فقد تعرضت لإصابات وصفت بالبالغة، وتم نقلها أيضاً إلى المستشفى بشكل عاجل.

أما سائق السيارة، فلم يصب بأذى جراء الاصطدام.

وقد أظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث أنه كان يقف بجانب سيارته بينما كانت الشرطة تستجوبه لجمع المعلومات الأولية حول ملابسات ما جرى.

تحقيقات الشرطة والفرضية المرجحة

رجحت السلطات الألمانية، بناءً على المعطيات الأولية، أن يكون الحادث قد وقع عن طريق الخطأ.

ومع ذلك، تواصل فرق التحقيق عملها في الموقع للوقوف على كافة التفاصيل وتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوعه، لضمان سلامة المنطقة وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية