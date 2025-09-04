جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:قدّم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، باسم أسرة الجامعة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى الشعب الأردني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت الجامعة أن هذه الذكرى العطرة تستحضر القيم السامية التي جاء بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من رحمة وتسامح ومحبة بين الناس. كما أشادت بجهود جلالة الملك في إبراز صورة الإسلام المعتدل عبر مبادراته الدولية، مثل “رسالة عمان” و”كلمة سواء”، التي تعد نموذجًا عالميًا للتعايش والسلام.

وجددت الجامعة التزامها بترسيخ هذه القيم في نفوس طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك في بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والتسامح.