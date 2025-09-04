هلالات: انخفاض إشغال فنادق عمّان نتيجة لعودة المغتربين وبدء المدارس

وطنا اليوم:عزا نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، انخفاض نسبة إشغال الفنادق في عمّان إلى عودة المغتربين والعاملين في الخليج، وبدء دوام المدارس، وانتهاء العطلة الصيفية.

وأشار إلى أن فنادق البحر الميت سجلت ارتفاعًا في نسب الإشغال، وذلك بفضل عطلة المولد النبوي الشريف، بينما تبقى نسب الإشغال في البترا منخفضة جدًا، بسبب اعتمادها على السياحة الأجنبية وعدم تنوعها في السياحة العربية أو المحلية.

وفي هذا السياق، أفادت جمعية الفنادق الأردنية بتراجع في إشغال فنادق عمّان خلال الأسبوع الأول من أيلول، مقارنة بالأسبوع الماضي. فقد انخفضت نسب إشغال فنادق الخمس نجوم من 58% إلى 51%، وفنادق الأربع نجوم من 47% إلى 36%، في حين تراجعت فنادق الثلاث نجوم من 49% إلى 42%.

وفي منطقة البحر الميت، شهدت فنادق الخمس نجوم تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسب الإشغال من 42% إلى 47% مقارنة بالأسبوع الماضي. ومع ذلك، تراجعت نسب إشغال فنادق الأربع نجوم بشكل طفيف من 30% إلى 28%. يُعزى هذا الارتفاع في البحر الميت إلى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، التي شملت يوم الخميس كإجازة رسمية، مما زاد من الإقبال من الزوار المحليين وسياحة عرب 48، رغم التراجع الطفيف في فئات أخرى.

أما بالنسبة لمدينة البترا، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا في إشغال فنادق الخمس نجوم من 13% إلى 15%، وفنادق الأربع نجوم من 3% إلى 5%، ولكن النسب لا تزال منخفضة جدًا مقارنةً مع عمّان والبحر الميت. وأوضحت الجمعية أن هذا التراجع يعود إلى ضعف الحركة السياحية الأجنبية في المدينة، حيث تعتمد فنادق البترا بشكل كبير على السياح القادمين من الأسواق الأوروبية والأميركية، الذين يشكلون النسبة الكبرى من زوار المدينة.